Unirea Slobozia și Maxima Hobaia au făcut scorurile fazei a doua a Cupei României – faza județeană

Duminică, 20 noiembrie 2022, s-au jucat partidele din cadrul turului secund al Cupei României (faza județeană). Surpriză în turul doi al Cupei României la fotbal, faza pe județ a avut loc la Vadu Lat, acolo unde echipa locală, Tineretul (Liga a 5-a) a eliminat pe FC Bolintin Deal (Liga a 4-a) cu scorul de 3-2. Cele mai prolifice echipe au fost Voința Slobozia și Maxima Hobaia, iar cea mai complicată misiune pare să fi avut MV Călugăreni contra celor de la Amicii Giurgiu. Fotbaliști din Călugăreni au învins la penalty-uri.

Dar iată rezultatele înregistrate cu mențiunea că formațiile subliniate merg mai departe în întrecerea KO:

AS UNIREA SLOBOZIA – AS VIITORUL VEDEA 4 – 2

ACS AMICII 2015 GIURGIU – AS M.V. CĂLUGARENI 4 – 5

ACS LITORAL GOSTINU – AS GLORIA COMANA 0 – 1