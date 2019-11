Conform legislației în vigoare, în ziua alegerilor, indiferent de tipul acestora, este strict interzisă comercializarea băuturilor alcoolice, sub orice formă s-ar prezenta acestea, la magazine.

Dacă marii comercianți (Penny, Carrefour Market sau chiar Kaufland) se conformează acestei prevederi legale, afișând încă de la intrare un anunț prin care îi înștiințează pe giurgiuveni că astăzi, 10 noiembrie, ziua primului tur al alegerilor prezidențiale, este interzisă comercializarea băturilor alcoolice, închizând chiar și standurile de băuturi, unele mici magazine, în special cele de cartier, pare că pun mai presus, decât lege, câștigul de moment.

Un astfel de exemplu este magazinul SC BRIZA SRL, situat la parterul blocului 108 de pe strada Tineretului ( Vaporului). Așa cum precizam în debutul materialului nostru, comercializarea băuturilor alcoolice este strict interzisă astăzi, 10 noiembrie. Doar că reporterilor „Jurnal giurgivean” nu le-a fost deloc greu să cumpere, de la magazinul amintit, o cutie de bere.

O mică „târguială” cu vânzătorul, despre care, pe surse, am aflat că nici măcar nu este angajat cu „acte în regulă”, și după ce ni s-a indicat să ascundem „bine” cutia de bere, am reușit să cumpărăm acest produs, chiar și cu bon de casă eliberat de vânzător, care, CULMEA, recunoaște că nu are voie să vândă alcool, cunoscând repercusiunile legii…

Întebarea, legitimă, este: care este motivul patrulării, de către echipajele de poliție, în zonă? Să treacă, pur și simplu, pentru a fi văzute, sau pentru a împiedica încălcarea legii?

(Jurnal)