Un service auto, deși mai puțin vizibil pentru giurgiuveni, datorită locației sale atipice, în Zona Liberă Giurgiu, dar cu un portofoliu important de clienți, este service-ul ACD MOTORS . După cum ne spunea unul dintre cei doi administratori ai acestuia, Codoiu Ștefania Elena, deși societatea a fost înființată încă din 2011, service-ul auto a fost deschis abia acum 3 ani.

Înainte de toate trebuie menționat că doamna Ștefania este absolventă a Politehnicii București – Construcții Mașini. Altfel spus, este omul potrivit la locul potrivit! Celălat manager al service-ului, priceput la toate, ce pare într-o competiție permanentă cu mecanicii service-ului este Boboc Daniel Ioan, cei doi fiind secondați de fiul d-nei Ștefania, juniorul Ionescu Alexandru Cosmin.

Foto: Codoiu Ștefania

Foto: Boboc Daniel Ioan

Reporter: Din ce zonă provin clienții service-ului pe care îl gestionați? Codoiu Ștefania: Clienții sunt atât din Zona liberă, dar mai ales din cadrul Municipiului, din județ, ba chiar și din localitățile limitrofe, București, Alexandria, până la Oltenița…

Rep: Dacă v-aș întreba ce fel de reparații executați ce mi-ați spune? C.Ș: Până de curând mecanicii de aici au lucrat mai mult pe reparații instalații de ridicat, nacele, platforme, stivuitoare, utilaje grele, iar de 3 ani aici puteți găsi și un service auto. Pe partea de service , executăm tot ce poate face un service auto. Inclusiv reparații motoare, cutii manuale și automate, schimburi de ulei la cutiile automate… Pe partea asta suntem singurii care le facem conform normelor. Nu avem vreo mașină la care să fi făcut schimbul de ulei și ulterior să se fi stricat cutia, cum se întâmplă în alte părți. Mai facem revizii , întreținerea părții electrice, lucrări de electronică, vopsitorie, tinichigerie și , în curând, după ce am depus documentația, vom deschide și o stație ITP. Reparăm orice fel de autoturism…inclusiv autoturisme hibrid am reparat. Aici aș putea să menționez că în general pe acest segment, Peugeot-urile sunt mașinile care au cele mai multe probleme. Vreau să precizez că nu montăm niciodată pompe, sau piese pe mașină dacă nu avem declarația de conformitate și garanția că piesa este ok! În consecință, dacă trebuie să verificăm o turbină, cuiva, trebuie să avem mai întâi certificatul că turbina este în regulă. Nu o luăm pe bâjbâite. Luăm tot sistemul la control, de la cap la coadă, căci degeaba elimini efectul dacă nu ai găsit cauza.

Rep: Cum își poate plăti clientul reparația, un lucru extrem de important astăzi…?

C.Ș: Se poate plăti cu numerar , la termen sau cu cu cardul . Avem înă și clienți care plătesc în 2-3 rate că nu au toți banii…Ba cei care au reparații costisitoare prelungesc numărul de rate…

Rep: De ce ați optat pentru un service auto și nu pentru altceva?

C.Ș: Ne-am deschis acest service pentru că ne-am lovit noi,înșine, de o serie de probleme cu service-urile cu care am intrat în contact…Și atunci ne-am hotărât să facem noi lucrurile astea, așa cum scrie la carte! Atunci când vine omul și spune că nu-i ține frâna sau crede că ar trebui să își schimbe plăcuțele… Îi faci constatarea și îi dai și toată lista cu tot ce trebuie să repare. Nu toată lumea are însă bani să schimbe totul la ea. Și atunci alege prioritățile. Face în primul rând sistemul de direcție și apoi celelalte lucruri, mai ușoare. La noi toate piesele care se schimbă sunt pe mașină. A venit cineva cu un BMW care avea filtrul de carburant de schimbat. Venea de la un service din București unde, după ce a plătit filtrul , ăia i-au spus că l-au schimbat, dar de fapt mașina îl avea tot pe ăla vechi.

Rep: Ați dat vreodată greș, a venit cineva supărat că nu i-ați reparat bine mașina?

C.Ș: Nu am avut cazuri de clienți nemulțumiți, ci doar ne-am lovit de mici probleme pe care ulterior le-am rezolvat. Suntem oameni, ce vreți, mai greșim și noi… Important până la urmă este să îți repari greșeala, că tot vorbim de reparații! Nu am făcut însă, până acum, greșeli majore care să nu poată fi remediate. Registrul nostru de reclamații stă nmărturie… este gol, nu avem nimic scris în el…În plus nu ezităm să venim și cu surprise în întâmpinarea clienților. De exemplu suporții de numere ai service-ului le punem gratuity, unde au și numărul de telefon ca o carte de vizită al nostru.

Rep: Mulți clienți se plâng în general de faptuul că după reparații, la puțin timp trebuie să se întoarcă cu mașina în service . Un motiv pentru care își pierd încrederea în profesionalismul mecanicilor din service. Ce faceți pentru a nu ajunge la astfel de situații?

C.Ș: Pentru că avem mai mulți mecanici, supravegherea la noi se face de trei ori! Ei lucrează de obicei câte doi la o mașină, iar unul dintre noi doi , managerii, supervizează, verificând lucrarea lor. Important este să respecți procedura și atunci nu ai cum să greșești. Cele mai multe greșeli le faci de obicei din rutină. Fiecare revizie este însă deosebită de cealaltă. De aceea trebuie să tratezi fiecare mașină cu maxim de responsabilitate.

Rep: Cum află clienții de dvs, căci aveți service-ul într-o zonă fără vad comercial, o zonă mai puțin vizibilă, aici, în Zona Liberă?

C.Ș: Am mers de la momentul deschiderii service-ului, mai mult pe recomandări. Mulți ne-au spus la acel moment , ca și dumneavoastră, că zona nu are vad comercial, că nu e în văzul tuturor. În primul rând am rezolvat problema accesului în Zona Liberă, toți clienții noștri având acum intrarea liberă, fără să plătească vreo taxă, pentru că plătim noi permisele de intrare…

Rep: Piesele autoturismelor sunt aduse de clienți sau le cumpără de la dvs?

C.Ș: Clienții pot cumpăra piesele de la orice magazin de piese auto sau le pot lua direct de la noi. Adaosurile comerciale sunt cele practicate de magazine, ele nu diferă cu nimic. Recomandarea mea este însă ca piesele să fie cumpărate din service. De ce? Pentru că diferența dintre service și magazin este că piesa luată de aici eu i-o montez gratuit. Dacă omul ăla are ulterior probleme cu ambreiajul eu i-l schimb pe garanție și pe om nu-l mai costă absolut nimic În timp ce dacă omul își cumpără piesa de la un magazin de piese auto atunci montajul nu mai este gratuit. În cazul în care piesa luată de la un magazin este cu probleme, chiar dacă i-o înlocuiește vânzătorul , eu îi iau din nou bani pe montaj. Iar dincolo de asta, atunci când piesa o cumpără de la noi, clientul are siguranța că aceea este piesa care trebuie, care se potrivește autoturismului. Mai există și situația în care omul merge la un service de piese auto, ia o piesă și nu păstrează bonul. Se duce înapoi cu piesa și numai dacă vrea vânzătorul i-o schimbă , dacă nu, rămâne cu ea. La noi nu se întâmplă așa ceva…

Rep: Care ar fi o primă recomandare făcută conducătorilor auto, de care ar trebui să țină cont pentru întreținerea autoturismului personal?

C.Ș: Recomand ca uleiurile să nu fie cumpărate de la magazinele de piese auto, ci de la service-urile unde se face schimbul de ulei… Mecanicul este cel care știe cel mai bine ce ulei se potrivește mașinii tale. Cel mai bine este ca uleiul să ți-l iei din service, ca acesta să își asume raspunderea pentru uleiul băgat în mașină, căci la ora asta sunt fel și fel de uleiuri pe piață. Atenție, Service-ul este cel care trebuie să își asume răspunderea, nu mecanicul! Când vin tot felul de distribuitori de uleiuri, eu îi întreb dacă îmi pot oferi o garanție că după 10.000 de km, în motorul mașinii nu se întâmplă nimic urât cu uleiul cumpărat de la ei? Și îi văd cum ridică din umeri…Păi eu atunci cum să cumpăr un ulei la care nu mi se dă nicio garanție, mai ales atunci când vine cineva și spune că după 2.000 de km i-a crăpat motorul. În cazul ăsta, omul se duce la Protecția Consumatorului și face reclamație , iar eu răspund. Iată de ce fiecare service trebuie să își asume răspunderea pentru uleiurile pe care le bagă în motor. Noi niciodată nu am avut probleme cu uleiurile. Toate service-urile iau pentru schimbul de ulei, la o cutie automată, ca la o reparație. Ea însă trebuie luată ca o revizie, nu ca o reparație!

Doresc totodată să menționez că trebuie să pricepem că dacă ne-am cumpărat o mașină cu cutie automată vom avea și niște costuri suplimentare de întreținere la ea. În același timp trebuie înțeles că dacă vom face reviziile la timp, n-o să avem niciodată probleme cu mașina.

Rep: Mulți au probleme pe partea electronică, lucru cu care service-urile auto nu prea sunt dotate. Care este situația în cazul dvs?

C.Ș: Avem toate testerele dedicate pentru toate mărcile, ba chiar și testere multimarcă, dar și dedicate , pentru Mercedes de exemplu…

Rep: Cum vă înțelegeți cu clienții, intrați vreodată în contradicție cu ei ?

C.Ș: În general le explicăm oamenilor, atunci când ni se adresează, tot sistemul, de la cap la coadă și atunci ei sunt foarte mulțumiți, căci înțeleg necesitatea reparației. La noi clienții vin cu zâmbetul pe buze și pleacă la fel, foarte mulțumiți. Ținem permanent legătura cu ei… vorbim cu ei pe WAp. Sau, dacă pe parcursul reparației mai găsim și alte piese ce trebuie înlocuite, le trimitem poze și le spunem ce ar trebui să facă. Este bineînțeles decizia lor dacă vor să schimbe o piesă sau nu, dar noi le-o spunem de la început…Ce este comod pentru client, că nu mai trebuie să se deplaseze până la service…Noi îi facem o fotografie la ce am găsit defect și ce ar trebui înlocuit și îi trimitem imaginea pe WAp, iar ulterior el este cel care decide… Dacă un client rămâne undeva cu autoturismul, putem să trimitem platforma pe raza orașului iar dacă își repară mașina la noi , pentru acest serviciu, nu percepem niciun cost de transport. Pentru ceilalți platforma costă cam 100 de lei. Noi suntem service auto, de aceea noi trebuie să câștigăm din reparații nu din transport. Sau sunt situații în care mașina nu are ITP. Îi iei mașina omului, îi faci toate verificările și îi duci apoi mașina la ITP și toată lumea este mulțumită.

Doresc să mai adaug faptul că trebuie să înțelegem de ce producătorul recomandă un anume ulei sau antigelul ăla, tocmai pentru ca mașina să meargă la parametrii optimi, ca din fabrică. Uzura mașinii, atunci când respecți acest lucru, este mult diminuată, iar banii necesari reparației vor fi întotdeauna mai puțini. Când ajungi cu mașina la service, în general ți se spune: – Schimbă uleiul din grup, din diferențial și vei vedea că nu o să mai ai niciun fel de probleme… Dacă respecți aceste sfaturi, vei veni după 10.000 de kilometri, fără să fi băgat un leu în mașina aia. Nu s-a dus motorul, nu s-a dus pompa, totul este în regulă…

Rep: Ați amintit de fiul dumneavoastră …Care este rolul său în firmă?

C.Ș: El se ocupă mai mult de design, de interioarele autoturismelor . Mulți dintre cei care ni s-au adresat , vin din București. Și-au făcut la el roțile de la mașină. La vârsta lor, roțile autoturismului trebuie să arate într-un anume fel. Pentru ei imaginea mașinii contează! Vopsesc roțile în tot felul de culori , pe etrieri. Sunt altă generație, își doresc altceva… La partea de interioare lucrează plafoanele, ușile, face înlocuiri ale tapițeriei cu alcantara, cu piele. Mi-a făcut și mie la mașină așa ceva…

Rep:Cum se comportă salariații, în această profesie în care excelează bărbații, știind că au ca șef o femeie?

C.Ș: E bine de știut că mecanicul auto este un specimen aparte, ca și conducătorii de utilaje…Ei au o părere foarte bună despre ei și în momentul în care îi conduce un bărbat totul pare în regulă deși se cam trag în țeapă unul pe altul. În momentul în care sunt conduși însă de o femeie, ca în cazul meu, este foarte complicat pentru ei. Dar în rest ne înțelegem foarte bine, respectul fiind reciproc…

(Florian Tincu)