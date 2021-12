La inițiativa vicepreședintei Consiliului județean Giurgiu, Elisabeta MIHALCEA și în urma a nenumărate demersuri și discuții, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Universitatea Politehnică din București au semnat miercuri, 8 decembrie, un parteneriat pentru accesarea de fonduri din PNRR pentru construirea unui campus dual în județul Giurgiu.

Reușita acestor eforturi – ne declara vicepreședinta CJ Giurgiu- nu ar fi fost posibilă fără implicarea doamnei Adelina Sîrbu, inspector general al IȘJ Giurgiu și d-lui Mihnea Costoiu, rector al Politehnicii București, fără cooperarea și deschiderea arătată de aceștia.

Sunt mândră că acest proiect de suflet, în care am alocat sute de ore de muncă și discuții, prinde contur și că vom construi un viitor pentru copiii din județul nostru aici, acasă – preciza inițiatoarea proiectului, de la care am aflat și care vor fi etapele acestui proiect și modul în care ele se vor derula.

Totul a început cam acum două luni…Întâlnirea pe care am avut-o în luna octombrie, pe tema ”Strategie și Dezvoltare – Sistemul Educațional Tehnic”, la care a participat președintele Senatului Politehnicii București, Tudor Prisecaru, a fost însă punctul de plecare. La doar o săptămână am contactat Ministerul Educației. Domnul Ministru Cîmpeanu ne-a spus că știe despre eforturile noastre și că pentru a accesa fondurile europene va trebui să încheiem un parteneriat cu o Universitate din România.

Am luat contact cu consilierul domniei sale cu care am discutat despre pașii pe care ar trebui să îi facem și am inițiat primele discuții cu agenți economici. În acest demers, ni s-a alăturat și Piața DG ce s-au arătat foarte deschiși, săptămâna viitoare urmând să stabilim o întâlnire și să semnăm un alt parteneriat, care este puțin mai amplu.

Am discutat cu dl. Rector al Politehnicii despre alte două proiecte pe care dorim să le implementăm în județul Giurgiu. Un proiect de suflet al d-lui Președinte Dumitru Beianu, este ”Școala de Duminică”, unde copiii pot face pregătire pentru examenul de Bacalaureat. Rectorul Politehnicii ne-a spus că și dânsul se confruntă cu aceeași situație cu care ne confruntăm și noi la școala profesională, aceea că acești copii nu mai vor să se facă ingineri. Iată de ce vom avea un parteneriat pe acest proiect, ”Școala de Duminică” . În cadrul acestuia Politehnica București va trimite profesori care să îi ajute pe copiii de la liceele din Giurgiu să promoveze examenele de bacalaurat. Este un proiect pe care dorim să îl implementăm deja la 15 ianuarie 2022.

Rectorul Costoiu a mai venit cu o propunere, un parteneriat foarte interesant pentru copiii care vor să meargă la Universitatea Politehnică, constând în burse. Conform acestuia , noi, ca administrație locală, vom oferi niște burse pentru cei care au rezultate foarte bune, iar Politehnica vrea să vină cu burse pentru încă 4 ani, atunci când vor intra la Facultate, evident în funcție de meritele pe care le au. Cea mai mare bursă este de 1.450 de lei și în același timp locuri de cazare. Ba dorește pentru viitorii ingineri și achiziționarea de apatamente, în Capitală.

Acest parteneriat a fost încheiat – ne preciza Elisabeta Mihalcea – pentru a se putea obține banii din PNRR. La nivel de UE, se dorește să avem un parteneriat : administrație locală – școala respectivă – agent economic – Universitate tehnică. Noi Consiliul Județean, aveam deja un parteneriat încheiat încă de anul trecut cu Primăria Giurgiu și Colegiul Tehnic Viceamiral ”Ion Bălănescu”, iar acum vom avea acest parteneriat cu Universitatea.

De aici se pot lansa multe linii… De exemplu directorul de la Șhipyard ATG, Adrian Patriche, dorește să-și mărească Compania cu încă 250 de angajați și totodată 150 de angajați dorește să fie lideri management și top management. Adică ingineri…Astfel deschidem ușile și la Universitatea Politehnică… Căile sunt la fel de multe ca și oportunitățile pe care le putem oferi. Tinerii vor putea opta în acst mod, pentru un viitor sigur. Directorul Universității, Gabriel Petre, spunea că toți inginerii, toți copiii absolvenți de profil tehnic vor avea de acum încolo un loc de muncă asigurat. Cei ce cunosc o meserie sunt siguri de ziua de mâine…! – ne-a mai precizat vicepreședinta CJ Giurgiu, Elisabeta Mihalcea.

(Florian Tincu)