Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 01.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|9,39
|JOIŢA
|22,55
|IZVOARELE
|19,42
|GOSTINU
|18,11
|PUTINEIU
|16,78
|MALU
|13,59
|SĂBĂRENI
|13,42
|GĂUJANI
|13,25
|FRĂTEŞTI
|13,04
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|12
|STĂNEŞTI
|11,57
|MUNICIPIUL GIURGIU
|11,43
|SLOBOZIA
|10,55
|OINACU
|10,24
|COMANA
|10,15
|BOLINTIN-DEAL
|10,06
|CLEJANI
|10,05
|BULBUCATA
|9,99
|GHIMPAŢI
|9,89
|TOPORU
|9,82
|VEDEA
|9,62
|RĂSUCENI
|9,61
|VÂNĂTORII MICI
|9,61
|MIHAI BRAVU
|9,57
|OGREZENI
|9,1
|COSOBA
|9,07
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|9
|VALEA DRAGULUI
|8,95
|BĂNEASA
|8,9
|CĂLUGĂRENI
|8,6
|SINGURENI
|8,58
|ISVOARELE
|8,57
|GRĂDINARI
|8,02
|GOGOŞARI
|7,9
|IEPUREŞTI
|7,46
|SCHITU
|7,36
|LETCA NOUĂ
|7,23
|STOENEŞTI
|7,17
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|7,14
|ULMI
|6,8
|ROATA DE JOS
|6,65
|BUTURUGENI
|6,6
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,28
|DAIA
|6,26
|VĂRĂŞTI
|6,17
|HOTARELE
|6,15
|CREVEDIA MARE
|5,93
|BUCŞANI
|5,21
|GREACA
|5,2
|PRUNDU
|5,04
|GOSTINARI
|4,73
|GĂISENI
|4,66
|HERĂŞTI
|3,24
|MÂRŞA
|2,99
|COLIBAŞI
|2,6
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)