Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 01.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 9,39
JOIŢA 22,55
IZVOARELE 19,42
GOSTINU 18,11
PUTINEIU 16,78
MALU 13,59
SĂBĂRENI 13,42
GĂUJANI 13,25
FRĂTEŞTI 13,04
ADUNAŢII-COPĂCENI 12
STĂNEŞTI 11,57
MUNICIPIUL GIURGIU 11,43
SLOBOZIA 10,55
OINACU 10,24
COMANA 10,15
BOLINTIN-DEAL 10,06
CLEJANI 10,05
BULBUCATA 9,99
GHIMPAŢI 9,89
TOPORU 9,82
VEDEA 9,62
RĂSUCENI 9,61
VÂNĂTORII MICI 9,61
MIHAI BRAVU 9,57
OGREZENI 9,1
COSOBA 9,07
ORAŞ MIHĂILEŞTI 9
VALEA DRAGULUI 8,95
BĂNEASA 8,9
CĂLUGĂRENI 8,6
SINGURENI 8,58
ISVOARELE 8,57
GRĂDINARI 8,02
GOGOŞARI 7,9
IEPUREŞTI 7,46
SCHITU 7,36
LETCA NOUĂ 7,23
STOENEŞTI 7,17
FLOREŞTI-STOENEŞTI 7,14
ULMI 6,8
ROATA DE JOS 6,65
BUTURUGENI 6,6
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,28
DAIA 6,26
VĂRĂŞTI 6,17
HOTARELE 6,15
CREVEDIA MARE 5,93
BUCŞANI 5,21
GREACA 5,2
PRUNDU 5,04
GOSTINARI 4,73
GĂISENI 4,66
HERĂŞTI 3,24
MÂRŞA 2,99
COLIBAŞI 2,6

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

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