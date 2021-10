Organizaţia Naţiunilor Unite a realizat o campanie originală de conştientizare a crizei schimbărilor climatice, prezentată la summitul ONU pentru climă COP26, care are loc la Glasgow, în Scoția. Cu ajutorul tehnologiei, a fost realizat un video în care un dinozaur invadează hemiciclul Adunării Generale din New York. De la tribuna ONU, acesta le spune oamenilor că își pregătesc propria extincție și le cere să facă schimbări acum, înainte să fie prea târziu.

„Trebuie să vă spun, şi veţi considera că este evident, că extincţia este ceva rău. Dar să vă provocaţi singuri extincţia? Este lucrul cel mai ridicol pe care l-am auzit în 70 de milioane de ani”, le spune oamenilor dinozaurul botezat „Frankie”.

În mesajul său categoric, dinozaurul arată, sub privirile uluite ale diplomaţilor de la ONU, cât de nesăbuită este rasa umană și cum este pe cale să își producă propria dispariție. „Măcar noi am avut un asteroid. Dar voi ce scuză aveţi?”, i-a întrebat Frankie pe cei prezenți.

„Nu alegeți extincția! Salvați-vă specia înainte să fie prea târziu! E timpul să nu mai găsiți scuze și să faceți schimbări!”, și-a încheiat ineditul personajul mesajul către omenire.

Prin această acţiune, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a dorit să-şi promoveze o iniţiativă în care cere guvernelor din întreaga lume să nu mai finanţeze combustibilii fosili şi să sprijine în schimb energiile regenerabile, pentru a combate astfel schimbările climatice.

We can’t ignore #ClimateChange any longer. Unless we end the excuses, we’ll be another species facing extinction.

Join us and @FrankieTheDino, and let's take #ClimateAction before it’s too late: https://t.co/vf7PQ2oLeR#DontChooseExtinction #COP26 pic.twitter.com/lwAXw4FCYI

— UN Development (@UNDP) October 27, 2021