Miercuri, 13 noiembrie, Muzeul Județean „Teohari Antonescu” a găzduit vernisajul unei expoziții mai puțin obișnuite: „150 de ani de Cale Ferată Bucureşti-Giurgiu”.

Partener extraordinar în acest proiect este CENAFER-Muzeul CFR, ai căror specialişti au lucrat alături de echipa Muzeului Județean la o cât mai bună reprezentare istorică a evenimentului, cât şi, prin străduinţa şi informaţiile de care dispun, la scrierea unei cărţi despre istoria primului drum de fier din Principatele Române.

„Avem parte o aniversare oarecum tristă. Trăim un moment pe care nu ni l-am fi dorit: aniversarea a 150 de ani a unei căi ferate moarte. Ne-am dorit să o facem, și iată, o facem astăzi. Am fost întrebați de ce nu am făcut-o pe 31 octombrie, când era, de fapt, aniversarea. Răspunsul este unul extrem de simplu: atunci eram în plină campanie electorală, și nu am vrut să amestecăm lucrurile. Nu am vrut să naștem discuții politice. Menirea Muzeului este de a reaminti…Sperăm că, prin ceea ce facem, să reamintim societății să se miște în direcția pe care ne-o dorim. La începutul anului, am vrut să punem bazele unui proiect, care ar fi arătat altfel. Ne-am făcut datoria, am făcut acest proiect, dar, cum se întâmplă de obicei în România, s-au tăiat în ultimul moment fondurile, și am rămas fără proiect. Nu puteam renunța la marcarea unui asemenea eveniment, astfel că am găsit această soluție, de a realiza această expoziție, atât de bine primită de copii, și care, sigur, ne va face și pe noi, adulții, să redevenim copii”, spunea, în deschiderea evenimentului, directorul Muzeului Județean „Teohari Antonescu”, Ionel Muscalu.

La rândul său, directorul Direcţiei Centrului Patrimoniului Muzeistic (Muzeul CFR), Mircea Dorobanțu, prezent la Giurgiu, la vernisajul expoziției, a făcut un scurt istoric al apariției Căii Ferate București Filaret – Giurgiu.

Alături de reprezentanţii CENAFER – Muzeul CFR, la manifestare au fost prezenți specialişti în domeniu, precum și membri din conducerea Muzeului Regional de Istorie din Ruse.

La Giurgiu pot fi admirate, alături de o machetă a unei căi ferate, de fotografii de epocă, și obiecte din perioada veche a căii ferate Giurgiu-București, precum și macheta primei locomotive ce a circulat pe această rută: Călugăreni.

(Jurnal)