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Denumire UAT
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Denumire locație
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Adresă locație
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Program de funcționare
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GIURGIU
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MUNICIPIUL GIURGIU
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PRIMARIA MUN GIURGIU
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BLD. BUCURESTI NR. 49-51
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LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30
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PRIMARIA MUN GIURGIU
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INTRARE DIN STR CFR
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LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30
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CANTINA DE AJUTOR SOCIAL
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STR. TINERETULUI ADIACENT LICEU ECONOMIC
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LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30
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DIRECTI DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE
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STR TINERETULUI
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LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30
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BIBLIOTECA JUD. I.A. BASARABESCU- SALA DE LECTURA
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BLD. BUCURESTI . NR 53
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LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30
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CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR GIURGIU
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STR MIHAIL SADOVEANU NR.2
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LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30
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TEATRUL TUDOR VIANU
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STR MIRCEA CEL BATRAN NR.7
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LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30
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ASOC.CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGERE GIURGIU
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BLD BUCURESTI NR. 63-65
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LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30
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SCOALA GIMNAZIALA NR.3 GIURGIU
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STR. DAN LUCAN NR.17
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LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30
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SCOALA GIMNAZIALA ,,MIRCEA CEL BATRAN” GIURGIU
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STR. NICOLAE IORGA NR.34
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LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30
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ORAS BOLINTIN-VALE
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PRIMARIA ORAS BOLINTIN-VALE
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STR. LIBERTATII NR 1
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LUNI- VINERI 10:00 -18:00 SAMBATA-DUMINICA 11:00 -19:00
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SALA DE SEDINTE CONSILIUL LOCAL
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STR. LIBERTATII NR 1
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LUNI- VINERI 10:00 -18:00 SAMBATA-DUMINICA 11:00 -19:00
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BIBLIOTECA
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STR . REPUBLICII
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LUNI- VINERI 10:00 -18:00 SAMBATA-DUMINICA 11:00 -19:00
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BIROU ADMINISTRATIV CRIVINA
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SAT CRIVINA NR 249A
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LUNI- VINERI 10:00 -18:00 SAMBATA-DUMINICA 11:00 -19:00
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SCOALA MALU SPART
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STR SCOLII NR 1
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LUNI- VINERI 10:00 -18:00 SAMBATA-DUMINICA 11:00 -19:00
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ORAS MIHAILESTI
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PRIMARIA ORAS MIHAILESTI
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STR. CALEA BUCURESTI , NR. 142
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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LICEUL TITU DUMITRESCU
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STR. CALEA BUCURESTI ,NR. 168
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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SCOALA POPESTI
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STR. NUCETULUI , NR. 41 SAT POPESTI
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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SCOALA NOVACI
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STR. SPERANTEI, NR.3 SAT NOVACI
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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RURAL
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ADUNATII-COPACENI
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PRIMARIA COM. ADUNATII COPACENI- SALA CEREMONII
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SOS GIURGIULUI NR.120
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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PRIMARIA COM. ADUNATII COPACENI- SALA CEREMONII
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SOS GIURGIULUI NR.120
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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SCOALA GIMNAZIALA DARASTI VLASCA
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STR. PRINCIPALA NR.207
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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BANEASA
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PRIMARIA COM. BANEASA
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STR. PRINCIPALA NR. 92
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LUNI-DUMINICA 9:00-17 :00
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PRIMARIA COM. BANEASA
|
STR. PRINCIPALA NR. 92
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LUNI-DUMINICA 9:00-17 :00
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BOLINTIN-DEAL
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PRIMARIA BOLINTIN DEAL
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SAT BOLINTIN DEAL STR REPUBLICII NR 26
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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BUCSANI
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PRIMARIA BUCSANI
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STR PRINCIPALA NR.242
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LUNI – DUMINICA 14:00 – 22:00
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SCOALA PRIMARA NR. 5
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SAT GOLEASCA , STR. PRINCIPALA NR.1
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LUNI – DUMINICA 14:00 – 22:00
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BULBUCATA
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PRIMARIA COM. BULBUCATA- SEDIUL POSTEI
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SAT BULBUCATA, STR. NICHIFOR CRAINIC NR.70
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LUNI – VINERI 10:00 – 18:00; SAMBATA,DUMINICA 09:00 – 17:00
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BUTURUGENI
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PRIMARIA COM . BUTURUGENI
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SAT BUTURUGENI, DJ 412 A, NR.239
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 PADURENI
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SAT PADURENI, STR. LINIA MARE NR.36
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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CALUGARENI
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PRIMARIA COM CALUGARENI
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SOS. BUCURESTI – GIURGIU NR. 249
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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CAMIN CULTURALE SAT HULUBESTI
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SAT HULUBESTI, SOS. VOINESCU NR.110
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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SCOALA VECHE UZUNU
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SAT UZUNU, SOS. STOENESTI NR.129
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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CLEJANI
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PRIMARIA COM. CLEJANI
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SAT CLEJANI, SOS. PRINCIPALA NR. 62
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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SCOALA GIMNAZIALA NR.2 PODU DOMNEI
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SAT PODU DOAMNEI, STR NEAJLOVULUI NR.17
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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COLIBASI
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PRIMARIA COM. COLIBASI
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STR PRINCIPALA DJ NR. 86
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LUNI-DUMINICA 8:30-16:30
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PRIMARIA COM. COLIBASI
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STR PRINCIPALA DJ NR. 86
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LUNI-DUMINICA 8:30-16:30
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COMANA
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SCOALA GEN. NR. 1 VLAD TEPES
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STR BUJORULUI NR. 688
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 COMANA
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STR SERBAN CANTACUZIONO NR.361
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GRADISTEA
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SAT GRADISTEA STR PRINCIPALA NR.115
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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COSOBA
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PRIMARIA COM COSOBA
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SAT COSOBA, STR PRINCIPALA NR.344
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
|
PRIMARIA COM COSOBA
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SAT COSOBA, STR PRINCIPALA NR.344
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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CREVEDIA MARE
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PRIMARIA CREVEDIA MARE-BIROU RA
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STR PRINCIPALA NR. 68
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LUNI-DUMINICA 8:30-16:30
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PRIMARIA CREVEDIA MARE-BIROU SECRETARIAT
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STR PRINCIPALA NR. 68
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LUNI-DUMINICA 8:30-16:30
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DAIA
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PRIMARIA COM. DAIA
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SOS BUCURESTI, NR.180
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LUNI – DUMINICA 09:00 – 17:00
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FLORESTI-STOENESTI
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PRIMARIA FLORESTI STOENESTI
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SAT STOENESTI STR 1 DEC. 1918 NR. 123
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LUNI – VINERI 12:00 – 20:00; SAMBATA,DUMINICA 08:00 – 16:00
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SCOALA GEN. NR.3 PALANCA
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SAT PALANCA STR ION IONESCU BRAILA NR.15
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LUNI – VINERI 12:00 – 20:00; SAMBATA,DUMINICA 08:00 – 16:00
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CAMINUL CULTURAL FLORESTI
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SAT FLORESTI STR MIHAI VITEAZU NR. 121
|
LUNI – VINERI 12:00 – 20:00; SAMBATA,DUMINICA 08:00 – 16:00
|
CAMINUL CULTURAL FLORESTI
|
SAT FLORESTI STR MIHAI VITEAZU NR. 121
|
LUNI – VINERI 12:00 – 20:00; SAMBATA,DUMINICA 08:00 – 16:00
|
FRATESTI
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PRIMARIA COM. FRATESTI
|
SAT FRATESTI, STR. GARII NR.9
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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CAMIN CULTURAL
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SAT REMUS, STR. BUCURESTI NR.55
|
LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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SCOALA GIMNAZIALA
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SAT CETATEA, STR. GARII NR.49
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LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00
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GAISENI
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GRADINITA GAISENI
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SAT GAISENI STR PRINCIPALA NR. 68
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LUNI-DUMINICA 11:00-19:00
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SCOALA GIMNAZIALA NR 2
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SAT CASCIOARELE, STR. MONUMENTULUI NR.27
|
LUNI-DUMINICA 11:00-19:00
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SCOALA PRIMARA NR.3
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SAT CARPENISU STR PRINCIPALA NR. 160
|
LUNI-DUMINICA 11:00-19:00
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GAUJANI
|
PRIMARIA COM. GAUJANI
|
SAT GAUJANI, SOS. GIURGIULUI NR. 48
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
GHIMPATI
|
PRIMARIA COM. GHIMPATI
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SAT GHIMPATI SOS. BUC.-ALEXANDRIA NR.162
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
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SCOALA GIMNAZIALA GHIMPATI
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SAT GHIMPATI STR. ALEEA PARCULUI NR.2
|
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LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
GOGOSARI
|
PRIMARIA COM. GOGOSARI
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STR. PETRE GHELMEZ NR. 94
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
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DISPENSARUL UMAN IZVORU
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SAT IZVORU, STR. MARIN DRACEA NR.42
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SAMBATA – DUMINICA 08:00 – 16:00
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GOSTINARI
|
PRIMARIA COM.GOSTINARI
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STR. PRINCIPALA NR. 140
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
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GOSTINU
|
PRIMARIA COM. GOSTINU
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SAT GOSTINU STR. NR.10
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LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00
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GRADINARI
|
PRIMARIA COM. GRADINARI
|
SAT GRADINARI, STR. ARGESULUI NR.338
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
PRIMARIA COM. GRADINARI
|
SAT GRADINARI, STR. ARGESULUI NR.338
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
GREACA
|
PRIMARIA COM GREACA
|
SAT GREACA, STR. PRINCIPALA NR.133
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
HERASTI
|
PRIMARIA HERASTI
|
SAT HERASTI, STR PRINCIPALA NR.14
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LUNI-JOI 16:30 -20:00; VINERI 14:00 -20:00; SAMBATA – DUMINICA 08;00-20:00
|
HOTARELE
|
PRIMARIA COM. HOTARELE
|
SAT HOTARELE, SOS. BUCOVINA NR.2
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
PRIMARIA COM. HOTARELE
|
SAT HOTARELE, SOS. BUCOVINA NR.2
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
IEPURESTI
|
PRIMARIA IEPURESTI
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STR MIHAI VITEAZU NR. 85
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
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ISVOARELE
|
PRIMARIA COM ISVOARELE
|
STR PRINCIPALA NR. 243
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
IZVOARELE
|
PRIMARIA COM IZVOARELE
|
SOS GIURGIULUI NR. 52
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
STADION COMUNAL
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SAT CHIRIACU, SOS. BUCURESTI NR.27
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
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JOITA
|
PRIMARIA COM. JOITA
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SAT JOITA, CALEA BUCURESTI NR. 156
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
SCOLA GIMNAZIALA NR. 2 BICU
|
SAT BICU, STR. SCOLII NR.37
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
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LETCA NOUA
|
PRIMARIA COM. LETCA NOUA
|
SAT LETCA NOUA, STR. PRIMARIEI NR 26
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
SCOALA GIMNAZIALA NR.2, SAT MILCOVATU
|
SAT MICOVATU SOS GAIESTI NR. 137
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
MALU
|
PRIMARIA COM MALU
|
SOS. GIURGIULUI NR. 115
|
LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00
|
MARSA
|
PRIMARIA COM . MARSA
|
MARSA, STR PRINCIPALA NR. 140
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
PRIMARIA COM . MARSA
|
MARSA, STR PRINCIPALA NR. 140
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
MIHAI BRAVU
|
PRIMARIA COM. MIHAI BRAVU
|
SOS PRINCIPALA NR. 76
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
OGREZENI
|
PRIMARIA OGREZENI
|
STR PRINCIPALA NR. 456
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
DISPENSAR VETERINAR
|
STR PRINCIPALA NR. 454
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
OINACU
|
PRIMARIA COM OINACU
|
SAT OINACU, STR. DJ 507 NR.60
|
LUNI – DUMINICA 09:00-17 :00
|
GRADINITA COMASCA
|
SAT COMASCA, STR. PRINCIPALA NR.27
|
LUNI – DUMINICA 09:00-17:00
|
PRUNDU
|
PRIMARIA COM PRUNDU
|
STR PRINCIPALA NR. 2
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
PRIMARIA COM PRUNDU
|
STR PRINCIPALA NR. 3
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
PUTINEIU
|
PRIMARIA COM. PUTINEIU
|
SAT PUTINEIU, SOS GIURGIULUI NR.92
|
LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00
|
RASUCENI
|
PRIMARIA COM. RASUCENI
|
SAT RASUCENI, STR PRINCIPALA NR.12
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
ROATA DE JOS
|
PRIMARIA COM. ROATA DE JOS
|
SAT ROATA DE JOS, STR REPUBLICII NR.65
|
LUNI – VINERI 10:00 – 18:00; SAMBATA,DUMINICA 08:00 – 16:00
|
PRIMARIA COM. ROATA DE JOS
|
SAT ROATA DE JOS, STR REPUBLICII NR.65
|
LUNI – VINERI 10:00 – 18:00; SAMBATA,DUMINICA 08:00 – 16:00
|
PRIMARIA COM. ROATA DE JOS
|
SAT ROATA DE JOS, STR REPUBLICII NR.65
|
LUNI – VINERI 10:00 – 18:00; SAMBATA,DUMINICA 08:00 – 16:00
|
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 CARTOJANI
|
SAT CARTOJANI, STR REPUBLICII NR.86
|
LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00
|
SABARENI
|
PRIMARIA COM SABARENI
|
STR TEILOR NR.1
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
PRIMARIA COM SABARENI
|
STR TEILOR NR.1
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
SCHITU
|
PRIMARIA COM. SCHITU
|
SOS. GIURGIULUI NR. 43
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
SINGURENI
|
PRIMARIA COM. SINGURENI
|
SAT SINGURENI, STR. PALATULUI NR.906
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CRINGURI
|
SAT CRINGURI, SOS. CALUGARENI
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
SLOBOZIA
|
PRIMARIA COM. SLOBOZIA
|
SOS. GIURGIULUI NR. 693
|
LUNI – DUMINICA 08:30 – 16:30
|
STANESTI
|
PRIMARIA COM. STANESTI
|
STR PRIMARIEI NR.5
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
STOENESTI
|
PRIMARIA COM. STOENESTI
|
STR PRINCIPALA NR. 72
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 14:30
|
TOPORU
|
PRIMARIA COM TOPORU
|
STR PRINCIPALA NR. 35
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
ULMI
|
PRIMARIA ULMI
|
SAT ULMI STR PRINCIPALA NR. 50 BIS
|
LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00
|
PRIMARIA ULMI
|
SAT ULMI STR PRINCIPALA NR. 50 BIS
|
LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00
|
PRIMARIA ULMI
|
SAT ULMI STR PRINCIPALA NR. 50 BIS
|
LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00
|
VALEA DRAGULUI
|
PRIMARIA VALEA DRAGULUI
|
SOS. PRINCIPALA NR. 287
|
LUNI – DUMINICA 09:00 – 15:00
|
SCOALA GIMNAZIALA I-VIII
|
SOS. PRINCIPALA NR. 344
|
LUNI – DUMINICA 09:00 – 15:00
|
VANATORII MICI
|
PRIMARIA COM. VANATORII MICI BIROU RA
|
STR PRINCIPALA NR.70
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
PRIMARIA COM. VANATORII MICI BIROU REGISTRATURA
|
STR PRINCIPALA NR.70
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
VARASTI
|
PRIMARIA COM VARASTI
|
SOS. PRINCIPALA NR.75
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
PRIMARIA COM VARASTI
|
SOS. PRINCIPALA NR.75
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
PRIMARIA COM VARASTI
|
SOS. PRINCIPALA NR.75
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
VEDEA
|
PRIMARIA COM. VEDEA
|
STR. ARSACHE NR. 130
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00
|
PRIMARIA COM VEDEA
|
STR. ARSACHE NR. 130
|
LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00