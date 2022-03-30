Recensământul Populației și Locuințelor (RPL 2021) presupune, în premieră pentru România, două aspecte: autorecenzarea online și autorecenzarea online asistată (ARA), pentru îndrumarea persoanelor cu abilități digitale mai reduse.

Chestionarul pentru auto-recenzare a fost realizat astfel încât să ne fie cât mai ușor să răspundem, în condițiile în care nu beneficiem de o instruire specială, precum cea de care dispun recenzorii.

Autorecenzarea este disponibilă populației, în perioada 14 martie – 15 mai 2022 și se poate realiza de pe orice dispozitiv electronic (telefoane inteligente, tablete, laptopuri, desktopuri etc.)

Nu uitați: persoanele care se vor autorecenza vor primi o zi liberă de la locul de muncă.

Mai jos vă prezentăm adresele posturilor de lucru în care se va putea efectua autorecenzarea asistată în județul Giurgiu.

Denumire UAT

Denumire locație

Adresă locație

Program de funcționare

GIURGIU

MUNICIPIUL GIURGIU

PRIMARIA MUN GIURGIU

BLD. BUCURESTI NR. 49-51

LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30

PRIMARIA MUN GIURGIU

INTRARE DIN STR  CFR

LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

STR. TINERETULUI ADIACENT LICEU ECONOMIC

LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30

DIRECTI DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

STR TINERETULUI

LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30

BIBLIOTECA JUD. I.A. BASARABESCU- SALA DE LECTURA

BLD. BUCURESTI . NR 53

LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30

CASA DE AJUTOR  RECIPROC  A PENSIONARILOR GIURGIU

STR MIHAIL SADOVEANU NR.2

LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30

TEATRUL TUDOR VIANU

STR MIRCEA CEL BATRAN NR.7

LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30

ASOC.CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGERE GIURGIU

BLD BUCURESTI NR. 63-65

LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30

SCOALA  GIMNAZIALA NR.3 GIURGIU

STR. DAN LUCAN NR.17

LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30

SCOALA  GIMNAZIALA ,,MIRCEA CEL BATRAN” GIURGIU

STR. NICOLAE IORGA NR.34

LUNI – DUMINICA 09:30 – 17:30

ORAS BOLINTIN-VALE

PRIMARIA   ORAS BOLINTIN-VALE

STR. LIBERTATII NR 1

LUNI- VINERI         10:00 -18:00            SAMBATA-DUMINICA            11:00 -19:00

SALA DE SEDINTE CONSILIUL  LOCAL

STR. LIBERTATII NR 1

LUNI- VINERI         10:00 -18:00            SAMBATA-DUMINICA            11:00 -19:00

BIBLIOTECA

STR . REPUBLICII

LUNI- VINERI         10:00 -18:00            SAMBATA-DUMINICA            11:00 -19:00

BIROU ADMINISTRATIV CRIVINA

SAT CRIVINA NR 249A

LUNI- VINERI         10:00 -18:00            SAMBATA-DUMINICA            11:00 -19:00

SCOALA MALU SPART

STR SCOLII NR 1

LUNI- VINERI         10:00 -18:00            SAMBATA-DUMINICA            11:00 -19:00

ORAS MIHAILESTI

PRIMARIA ORAS MIHAILESTI

STR. CALEA BUCURESTI , NR. 142

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

LICEUL TITU DUMITRESCU

STR. CALEA BUCURESTI ,NR. 168

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

SCOALA  POPESTI

STR. NUCETULUI , NR. 41 SAT POPESTI

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

SCOALA  NOVACI

STR. SPERANTEI, NR.3 SAT NOVACI

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

RURAL

ADUNATII-COPACENI

PRIMARIA COM. ADUNATII COPACENI- SALA CEREMONII

SOS GIURGIULUI NR.120

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

PRIMARIA COM. ADUNATII COPACENI- SALA CEREMONII

SOS GIURGIULUI NR.120

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

SCOALA GIMNAZIALA DARASTI VLASCA

STR. PRINCIPALA NR.207

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

BANEASA

PRIMARIA COM. BANEASA

STR. PRINCIPALA NR. 92

LUNI-DUMINICA 9:00-17 :00

PRIMARIA COM. BANEASA

STR. PRINCIPALA NR. 92

LUNI-DUMINICA 9:00-17 :00

BOLINTIN-DEAL

PRIMARIA BOLINTIN DEAL

SAT BOLINTIN DEAL STR REPUBLICII NR 26

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

BUCSANI

PRIMARIA BUCSANI

STR PRINCIPALA NR.242

LUNI – DUMINICA 14:00 – 22:00

SCOALA PRIMARA NR. 5

SAT GOLEASCA , STR. PRINCIPALA NR.1

LUNI – DUMINICA 14:00 – 22:00

BULBUCATA

PRIMARIA COM. BULBUCATA- SEDIUL POSTEI

SAT BULBUCATA, STR. NICHIFOR CRAINIC NR.70

LUNI – VINERI 10:00 – 18:00;   SAMBATA,DUMINICA  09:00 – 17:00

BUTURUGENI

PRIMARIA COM . BUTURUGENI

SAT BUTURUGENI, DJ 412 A, NR.239

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 PADURENI

SAT PADURENI, STR. LINIA MARE NR.36

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

CALUGARENI

PRIMARIA COM CALUGARENI

SOS. BUCURESTI – GIURGIU NR. 249

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

CAMIN CULTURALE SAT HULUBESTI

SAT HULUBESTI, SOS. VOINESCU NR.110

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

SCOALA VECHE UZUNU

SAT UZUNU, SOS. STOENESTI NR.129

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

CLEJANI

PRIMARIA COM. CLEJANI

SAT CLEJANI, SOS. PRINCIPALA NR. 62

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 PODU DOMNEI

SAT PODU DOAMNEI, STR NEAJLOVULUI NR.17

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

COLIBASI

PRIMARIA COM. COLIBASI

STR PRINCIPALA DJ NR. 86

LUNI-DUMINICA 8:30-16:30

PRIMARIA COM. COLIBASI

STR PRINCIPALA DJ NR. 86

LUNI-DUMINICA 8:30-16:30

COMANA

SCOALA GEN. NR. 1 VLAD TEPES

STR BUJORULUI NR. 688

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 COMANA

STR SERBAN CANTACUZIONO NR.361

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 GRADISTEA

SAT GRADISTEA STR PRINCIPALA NR.115

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

COSOBA

PRIMARIA COM COSOBA

SAT COSOBA,  STR PRINCIPALA NR.344

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

PRIMARIA COM COSOBA

SAT COSOBA,  STR PRINCIPALA NR.344

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

CREVEDIA MARE

PRIMARIA CREVEDIA MARE-BIROU RA

STR PRINCIPALA NR. 68

LUNI-DUMINICA 8:30-16:30

PRIMARIA CREVEDIA MARE-BIROU SECRETARIAT

STR PRINCIPALA NR. 68

LUNI-DUMINICA 8:30-16:30

DAIA

PRIMARIA COM. DAIA

SOS BUCURESTI, NR.180

LUNI – DUMINICA 09:00 – 17:00

FLORESTI-STOENESTI

PRIMARIA FLORESTI STOENESTI

SAT STOENESTI STR 1 DEC. 1918 NR. 123

LUNI – VINERI 12:00 – 20:00;   SAMBATA,DUMINICA  08:00 – 16:00

SCOALA GEN. NR.3 PALANCA

SAT PALANCA  STR ION IONESCU BRAILA NR.15

LUNI – VINERI 12:00 – 20:00;   SAMBATA,DUMINICA  08:00 – 16:00

CAMINUL CULTURAL FLORESTI

SAT  FLORESTI STR MIHAI VITEAZU NR. 121

LUNI – VINERI 12:00 – 20:00;   SAMBATA,DUMINICA  08:00 – 16:00

CAMINUL CULTURAL FLORESTI

SAT  FLORESTI STR MIHAI VITEAZU NR. 121

LUNI – VINERI 12:00 – 20:00;   SAMBATA,DUMINICA  08:00 – 16:00

FRATESTI

PRIMARIA COM. FRATESTI

SAT FRATESTI, STR. GARII NR.9

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

CAMIN CULTURAL

SAT REMUS, STR. BUCURESTI NR.55

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

SCOALA GIMNAZIALA

SAT CETATEA, STR. GARII NR.49

LUNI-DUMINICA 08:00-16 :00

GAISENI

GRADINITA GAISENI

SAT GAISENI STR PRINCIPALA NR. 68

LUNI-DUMINICA 11:00-19:00

SCOALA GIMNAZIALA NR 2

SAT CASCIOARELE, STR. MONUMENTULUI NR.27

LUNI-DUMINICA 11:00-19:00

SCOALA PRIMARA NR.3

SAT CARPENISU STR PRINCIPALA NR. 160

LUNI-DUMINICA 11:00-19:00

GAUJANI

PRIMARIA COM. GAUJANI

SAT GAUJANI, SOS. GIURGIULUI NR. 48

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

GHIMPATI

PRIMARIA COM. GHIMPATI

SAT GHIMPATI SOS. BUC.-ALEXANDRIA NR.162

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

SCOALA GIMNAZIALA GHIMPATI

SAT GHIMPATI STR. ALEEA PARCULUI NR.2

 

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

GOGOSARI

PRIMARIA COM. GOGOSARI

STR. PETRE GHELMEZ NR. 94

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

DISPENSARUL UMAN IZVORU

SAT IZVORU, STR. MARIN DRACEA NR.42

SAMBATA – DUMINICA        08:00 – 16:00

GOSTINARI

PRIMARIA COM.GOSTINARI

STR. PRINCIPALA NR. 140

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

GOSTINU

PRIMARIA COM. GOSTINU

SAT GOSTINU STR. NR.10

LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00

GRADINARI

PRIMARIA COM. GRADINARI

SAT GRADINARI, STR. ARGESULUI NR.338

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

PRIMARIA COM. GRADINARI

SAT GRADINARI, STR. ARGESULUI NR.338

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

GREACA

PRIMARIA COM GREACA

SAT GREACA, STR. PRINCIPALA NR.133

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

HERASTI

PRIMARIA HERASTI

SAT HERASTI, STR PRINCIPALA NR.14

LUNI-JOI  16:30 -20:00;          VINERI 14:00 -20:00;                              SAMBATA – DUMINICA         08;00-20:00

HOTARELE

PRIMARIA COM. HOTARELE

SAT HOTARELE, SOS. BUCOVINA NR.2

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

PRIMARIA COM. HOTARELE

SAT HOTARELE, SOS. BUCOVINA NR.2

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

IEPURESTI

PRIMARIA  IEPURESTI

STR MIHAI VITEAZU NR. 85

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

ISVOARELE

PRIMARIA  COM ISVOARELE

STR PRINCIPALA NR. 243

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

IZVOARELE

PRIMARIA COM IZVOARELE

SOS GIURGIULUI  NR. 52

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

STADION COMUNAL

SAT CHIRIACU,  SOS. BUCURESTI NR.27

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

JOITA

PRIMARIA COM. JOITA

SAT JOITA, CALEA BUCURESTI NR. 156

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

SCOLA GIMNAZIALA NR. 2 BICU

SAT BICU, STR. SCOLII NR.37

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

LETCA NOUA

PRIMARIA COM. LETCA NOUA

SAT LETCA NOUA, STR. PRIMARIEI NR 26

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

SCOALA GIMNAZIALA NR.2, SAT MILCOVATU

SAT MICOVATU SOS GAIESTI NR. 137

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

MALU

PRIMARIA COM MALU

SOS. GIURGIULUI NR. 115

LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00

MARSA

PRIMARIA COM . MARSA

MARSA, STR PRINCIPALA NR. 140

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

PRIMARIA COM . MARSA

MARSA, STR PRINCIPALA NR. 140

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

MIHAI BRAVU

PRIMARIA COM. MIHAI  BRAVU

SOS PRINCIPALA NR. 76

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

OGREZENI

PRIMARIA OGREZENI

STR PRINCIPALA NR. 456

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

DISPENSAR VETERINAR

STR PRINCIPALA NR. 454

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

OINACU

PRIMARIA COM OINACU

SAT OINACU, STR. DJ 507 NR.60

LUNI – DUMINICA  09:00-17 :00

GRADINITA COMASCA

SAT COMASCA, STR. PRINCIPALA NR.27

LUNI – DUMINICA   09:00-17:00

PRUNDU

PRIMARIA  COM PRUNDU

STR PRINCIPALA  NR. 2

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

PRIMARIA  COM PRUNDU

STR PRINCIPALA  NR. 3

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

PUTINEIU

PRIMARIA COM. PUTINEIU

SAT PUTINEIU, SOS GIURGIULUI  NR.92

LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00

RASUCENI

PRIMARIA COM. RASUCENI

SAT RASUCENI, STR PRINCIPALA NR.12

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

ROATA DE JOS

PRIMARIA COM. ROATA DE JOS

SAT ROATA DE JOS, STR REPUBLICII NR.65

LUNI – VINERI                      10:00 – 18:00;         SAMBATA,DUMINICA  08:00 – 16:00

PRIMARIA COM. ROATA DE JOS

SAT ROATA DE JOS, STR REPUBLICII NR.65

LUNI – VINERI              10:00 – 18:00;   SAMBATA,DUMINICA  08:00 – 16:00

PRIMARIA COM. ROATA DE JOS

SAT ROATA DE JOS, STR REPUBLICII NR.65

LUNI – VINERI                           10:00 – 18:00;   SAMBATA,DUMINICA  08:00 – 16:00

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 CARTOJANI

SAT CARTOJANI, STR REPUBLICII NR.86

LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00

SABARENI

PRIMARIA COM SABARENI

STR TEILOR NR.1

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

PRIMARIA COM SABARENI

STR TEILOR NR.1

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

SCHITU

PRIMARIA COM. SCHITU

SOS. GIURGIULUI NR. 43

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

SINGURENI

PRIMARIA COM. SINGURENI

SAT SINGURENI, STR. PALATULUI NR.906

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

SCOALA  GIMNAZIALA NR.1 CRINGURI

SAT CRINGURI, SOS. CALUGARENI

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

SLOBOZIA

PRIMARIA COM. SLOBOZIA

SOS. GIURGIULUI NR. 693

LUNI – DUMINICA 08:30 – 16:30

STANESTI

PRIMARIA COM. STANESTI

STR PRIMARIEI NR.5

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

STOENESTI

PRIMARIA COM. STOENESTI

STR PRINCIPALA NR. 72

LUNI – DUMINICA 08:00 – 14:30

TOPORU

PRIMARIA COM TOPORU

STR PRINCIPALA NR. 35

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

ULMI

PRIMARIA ULMI

SAT  ULMI STR PRINCIPALA NR. 50 BIS

LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00

PRIMARIA ULMI

SAT  ULMI STR PRINCIPALA NR. 50 BIS

LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00

PRIMARIA ULMI

SAT  ULMI STR PRINCIPALA NR. 50 BIS

LUNI – DUMINICA 10:00 – 18:00

VALEA DRAGULUI

PRIMARIA VALEA DRAGULUI

SOS. PRINCIPALA NR. 287

LUNI – DUMINICA 09:00 – 15:00

SCOALA GIMNAZIALA I-VIII

SOS. PRINCIPALA NR. 344

LUNI – DUMINICA 09:00 – 15:00

VANATORII MICI

PRIMARIA COM. VANATORII MICI BIROU RA

STR PRINCIPALA NR.70

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

PRIMARIA COM. VANATORII MICI BIROU REGISTRATURA

STR PRINCIPALA NR.70

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

VARASTI

 PRIMARIA COM VARASTI

SOS. PRINCIPALA NR.75

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

 PRIMARIA COM VARASTI

SOS. PRINCIPALA NR.75

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

 PRIMARIA COM VARASTI

SOS. PRINCIPALA NR.75

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

VEDEA

PRIMARIA COM. VEDEA

STR. ARSACHE NR. 130

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

PRIMARIA COM VEDEA

STR. ARSACHE NR. 130

LUNI – DUMINICA 08:00 – 16:00

(Jurnal)

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