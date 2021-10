1.Prima pozitie o ocupa Free Guy . Guy, un casier bancar, își dă seama că este de fapt un personaj secundar (NPC – non-player character) dintr-un joc video online, destul de brutal, denumit „Free City”.Datorită unui cod dezvoltat de programatorii Milly și Keys și inserat în „Free City” de editorul Antoine, Guy devine conștient de faptul că lumea lui este un joc video și ia măsuri pentru a se transforma în eroul acestuia, lansând o cursă contra cronometru pentru a salva jocul, înainte ca dezvoltatorii să îl închidă.

2. Locul al doilea este ocupat de ”Dune”, una dintre cele mai aşteptate superproducţii de la Hollywood, a intrat pe primul loc în box-office-ul nord-american, cu încasări de 40,1 milioane de dolari, potrivit estimărilor firmei de specialitate Comscore, informează DPA şi Boxofficemojo.com.

Călătoria mitică și emoționantă din „Dune” spune povestea lui Paul Atreides, un tânăr strălucit și talentat, născut într-un mare destin, dincolo de înțelegerea sa, care trebuie să meargă pe cea mai periculoasă planetă din univers pentru a asigura viitorul familiei și poporului său. Pe măsură ce forțele malefice izbucnesc într-un conflict legat de exclusivitatea pentru furnizarea celei mai prețioase resurse din univers, care se regăsește doar pe această planetă – resursă capabilă să deblocheze cel mai mare potențial al umanității – vor supraviețui doar cei care își pot cuceri frica.

3. Pe cea de-a treia poziţie se află filmul cu super-eroi „Venom: Let There Be Carnage„, produs de Sony, cu încasări de 9,1 milioane de dolari. Pelicula, o continuare a superproducţiei „Venom” din 2018, spune povestea unui jurnalist de investigaţie, interpretat de britanicul Tom Hardy, căruia contopirea cu extraterestrul „Venom” îi conferă superputeri.

Eddie deja s-a obișnuit cu viața în simbioză, deși traiul cu Venom numai comod nu este. Doar îl cunoaștem: imprevizibil și mucalit, obraznic și carismatic, se pricepe ca nimeni altul să provoace pe toată lumea. Doar nu se împiedică un extraterestru aparte de un reporter obraznic și cu gura mare care-i servește drept gazdă! Mai ales când i-e foame! Doar că acum nu se mai ciondănesc non-stop doar între ei: când reporterul are șansa istorică de a-i lua un interviu lui Cletus, Venom (până acum, fără rival) face cunoștință cu un nou simbiot, mult mai puternic și mai agresiv: Carnage – arma prin care asasinul în serie încarcerat de mulți ani vrea să semene haos în lume pentru a se răzbuna pentru suferințele indurate

4. A patra pozitie este ocupata de „Halloween Kills„, un film cu o tematică de sezon, cu încasări de 14,5 milioane de dolari. În „Halloween Kills”, o continuare a peliculei „Halloween” din 2018, ne reîntâlnim cu Jamie Lee Curtis în rolul lui Laurie Strode, care se confruntă cu Nick Castle, interpretul criminalului în serie Michael Myers.

La câteva minute după ce Laurie Strode (Curtis), fiica ei Karen (Judy Greer) și nepoata Allyson (Andi Matichak) îl lasă pe monstrul mascat Michael Myers în cușcă, arzând în pivnița casei lui Laurie, Laurie este dusă de urgență la spital cu răni care îi pun viața în pericol, convinsă fiind că l-a ucis în cele din urmă pe cel care o torturează de o viață.

5.Ultimul loc este luat de Reminiscence . Nick Bannister (Jackman), un investigator privat al minții, navighează în lumea întunecătoare și atractivă a trecutului, ajutându-și clienții să acceseze amintiri pierdute.

Trăind într-un Miami acum acoperit de ape, viața lui se schimbă pentru totdeauna când primește un nou client, Mae (Ferguson). O obsesie periculoasă ia naștere. În timp ce luptă pentru a afla adevărul despre dispariția lui Mae, Bannister descoperă o conspirație violentă și, în cele din urmă, trebuie să răspundă la întrebarea: cât de departe ai merge pentru cei pe care îi iubești?