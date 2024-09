Timp de două zile, giurgiuvenii pot admira cei mai frumoși câini de rasă, într-o expoziție chinologică! Adu-ți și tu, câinele, dacă merită să fie apreciat!

Expoziție chinologica, la Giurgiu

Sâmbătă, 21 septembrie și Duminică, 22 septembrie 2024, pe pista de Atletism din Parcul Tineretului, începând cu ora 09:00 (AM) în municipiul Giurgiu puteți admira o Expoziție chinologică multirasă la care posesorii de patrupede se pot înscrie cu orice rasă de căine. Organizată de „Asociația Chinologică a Crescătorilor Liberi – Giurgiu” – organizație afiliată la Uniunea Chinologică ROYAL (U.Ch.R.), prin bunăvoința și cu sprijinul Primăriei GIURGIU în calitate de partener, această expoziție supune atenției celor interesați exemplare din multiple rase de câini pentru care se asigură: – trei ringuri de arbitraj în sistem multijudging unde vom avea câte 2 arbitri la clase și 6 arbitri la BIS (Best in Show); – arbitraj pentru titlul de Best Champion in Show; – arbitraj pentru titlul de Campion România; – arbitraj în vederea obținerii Pedigree-ului de tipicitate pentru câinii care nu dețin acte de origine, indiferent de rasă, condiția fiind ca vârstă minimă a câinelui să fie 9 luni. Certificatul se eliberează gratuit – pe loc.

În cazul în care înscrieți un câine sau mai mulți, cu scopul de a obține în urma arbitrajului de specialitate un Pedigree de Tip C (Pedigree de tipicitate), la înscrierea în expoziție care se face prin intermediul site-ului www.uchr.ro trebuie să selectați „DA” ca răspuns la secțiunea „Arbitraj pedigree de tipicitate 1 (/2/3 etc)”. Dacă omiteți să selectați „DA” ca răspuns la secțiunea „Arbitraj pedigree de tipicitate 1(/2/3 etc)”, arbitrajul pentru stabilirea tipicității va mai fi posibil doar în schimbul achitării suplimentare a unei taxe de 80 de lei (care se plătesc exclusiv prin transfer bancar), iar documentul Pedigree emis va fi transmis ulterior prin Prioripost într-un interval de 2-3 luni – pe când dacă înscrieți câinele corect pentru tipicitate documentul Pedigree este eliberat GRATUIT și pe loc. Atmosfera competitivă este întreținută de provocarea următoarelor concursuri: – BEST JR HANDLER; – BEST MOVEMENT; – BEST CHAMPION IN SHOW; – BEST IN SHOW. Programul expozițiilor din 21 și 22 septembrie: – Ora 8:00 – socializare în vederea acomodării și verificări sanitar-veterinare de rutină pentru câinii înscriși; – Ora 09:00 – Deschidere – Ora 09:30 – Concurs special BEST JR. HANDLER – Ora 10:00 – arbitraj de specialitate În intervalul orar 12:30 -13:00 ne rezervăm timp personal pentru pauză de masă; – Ora 13:00 – Concursurile speciale – BEST MOVEMENT / BEST CHAMPION IN SHOW / BEST IN SHOW; – Ora 15:00 – WORKING DOGS CHALLENGE CUP -Testări la Manșon. RECOMANDĂRI: