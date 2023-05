Tânărul giurgiuvean care a agresat sexual fetița de 10 ani este cercetat, în mod surprinzător pentru cetățeni, în stare de libertate!

Cazul minorei care ar fi fost abuzată sexual de către un tânăr giurgiuvean, în vârstă de 16 ani, a stârnit în mediul online multe controverse, unele total deplasate, îndreptate ( culmea!), nu împotriva agresorului, a unui sistem complet eșuat , de la educație, până la justiție, ci a jurnaliștilor care au relatat despre acest caz (??). Pentru a argumenta afirmația conform căreia sistemul de justiție are probleme majore în clemența de care dă dovadă față de unii infractori, este și măsura dispusă în cazul acestui tânăr. Acesta este judecat în stare de libertate. Nu cunoaștem motivația magistraților… Poate vârsta tânărului, poate faptul că nu are un trecut infracțional, poate alte considerente. Vom afla cu siguranță. Ceea ce este însă de analizat constă în faptul că cei doi minori se cunoșteau, conform declarațiilor autorităților),deci mai petrecuseră timp împreună, aspect ce cu siguranță explică încrederea fetiței de a îl însotii pe băiat, însă pe de altă parte, pe surse, se conturează ideea că autorul are unele probleme ce ar fi putut determina acest comportament al său. Sunt foarte multe semne de întrebare, care nu vorbesc doar despre acest caz, ci despre un fenomen tragic ce aduce în prim plan tot mai mult în ultima vreme, cazuri de viol, hărțuire a minorelor, copile care ar trebui să se bucure de inocența lor, de jocurile copilăriei, de școală și nicidecum să fie victime ale unor asemenea evenimente. Părinții, școala, societatea, prin anumite programe trebuie să se ocupe de prevenție, de monitorizarea unor familii în care copilul poate este în pericol, tocmai prin lipsa de supraveghere sau prin copierea unor modele din familie, lipsite de moralitate. Daca prevenția nu există, ar trebui să existe măsuri de coerciție pentru cei ce săvârșesc asemenea fapte, însă se pare că uneori și aici dăm rateuri. Conformarea o dă faptul că CEDO a condamnat România tocmai pentru modul cum justiția a anchetat doua cazuri de viol. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România la plata a 12.500 de euro despăgubiri morale pentru modul în care au fost anchetate două cazuri de viol, săvârșite de același agresor, asupra unei fetițe de 12 ani. Victima a fost acostată de individ și abuzată sexual în spatele școlii. Un an mai târziu, după ce Poliția și Parchetul au considerat că, în fapt, este doar vorba despre un act sexual cu un minor, agresiunea s-a repetat. Autorul a primit un an de închisoare cu suspendare. La CEDO, reprezentantul Guvernului a susținut că anchetatorii nu au greșit cu nimic și a cerut Curții să nu aprobe plata niciunui prejudiciu moral în această speță. În consecință, concluzia o trage fiecare în funcție de gradul de educație și de caracter…! (Jurnal)