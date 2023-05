Tânărul ce a abuzat o fetiță de 10 ani, din Giurgiu, a fost turnat la Poliție de către mama acesteia

În urmă cu doar o săptămână, giurgiuvenii erau oripilați de zvonul că o copilă de numai 10 ani ar fi fost abuzată sexual de către un tânăr în vârstă de 16 ani, ambii din Giurgiu. La acel moment mulți au crezut că este o știre fake menită să revigoreze mediile de socializare. Între timp însă zvonul s-a confirmat a se fi consumat în realitate. Conform anchetei aflate în derulare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, dar și din depozițiile unor persoane ce o cunoșteau pe fetiță, am aflat că evenimentul ( sex oral) s-a produs cu la propunerea băiatului , care i-ar fi oferit minorei o sumă de bani pentru relația lor sexuală. Actul în sine s-a consumat conform declarațiilor celor doi, în spatele unei clădiri dezafectate (garaj), aflat în apropierea supermarketului din strada Tineretului, duminică, 14 mai, în ziua în care – ca o ironie a sorții – se sărbătorea Ziua tatălui! Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, Prin ordonanța din data de 15.05.2023 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de viol, faptă prevăzută și pedepsită de art. 218 alin. (1) și alin. (3) lit. c din Codul Penal. Așa cum am aflat din ancheta derulată de redacția noastră, totul a fost scos la iveală, în urma plângerii și totodată acuzațiilor mamei fetei, care s-a prezentat la Poliție, la scurt timp după consumarea evenimentului. Din discuțiile avute cu o serie de persoane ce o cunoșteau pe fetiță, am aflat că fata învăța destul de bine și că probabil cauzele care au determinat-o să accepte acest lucru vin din tentație și din curiozitate, sau poate, dacă ancheta aflată în prezent în derulare, va stabili acest lucru, pentru că ar fi fost forțată… De precizat că la audieri, minora a fost consiliată psihologic de un reprezentant de specialitate din cadrul DGASPC Giurgiu, instituție care asigură asistență minorilor în asemenea situații. Ba chiar mai mult, așa cum ni s-a precizat, de multe ori instituția se sesizează din oficiu. De precizat că pe toată perioada desfășurării anchetei minora va beneficia de consiliere psihologică. Ba chiar mai mult, s-a propus și consilierea gratuită a mamei minorei. În prezent, tânărul acuzat de abuz sexual cu o minoră este cercetat în stare de libertate. Așteptăm rezultatul final al anchetei, pentru a vă putea prezenta concluziile la care au ajuns organele de cercetare și eventual sancțiunile propuse.