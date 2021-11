La ultima conferință de presă a PSD Giurgiu, marea surpriză a fost prezența în sala de ședințe a primarului comunei Comana, Aurel Enache, ce obținuse mandatul actual , sprijinit de către PNL Giurgiu.

Contactat la telefon pentru a ne oferi și alte amănnte despre motivele plecării sale din familia liberală și întoarcerea în cadrul PSD Giurgiu, primarul comunei Comana ne-a spus.

Dacă lucrurile n-au mers…nu am avut ce să fac…Eu am vrut să plec încă de acum 8 luni, la două luni după mandat… De când am retras băiatul ( Ionuț Cristian Enache – n.red.) din Consiliul județean Giurgiu.. .

Să ajuți pe cineva să devină președinte de Consiliu Județean, și pe urmă să își bată joc de tine, să îți jignească copilul , să nu se țină de promisiuni…A făcut două promisiuni mari și late pe care nu le-a respectat . Concret, Alexandru Andrei și Dumitru Beianu sunt de pe altă lume. Au pierdurt alegerile parlamentare la ei acasă, în Municipiul Giurgiu și vin să ne conducă și să ne spună: ” lasă ciocu mic”!, ”vorbește mai puțin” …hai să fim swerioși…M-au păcălit, să fiee sănătoși! Eu am spus de la început că nu-l vreau pe Beianu, iar el n-a uitat asta…I-am spus d-lui Motreanu și tuturor celorlalți colegi că eu nu sunt de acord să ne conducă Beianu, că nu e ce trebuie!

A câștigat majoritatea… n-a fost nicio problemă, asta e viața! Am tăcut din gură…Dar așa cum spuneam, omul ăsta nu a uitat și după ce mi-a promis două lucruri importante pentru comuna pe care o conduc, nu s-a ținut de promisiune cu niciuna ba mi-a spus că nici în viitorul apropiat nu va putea să se țină…

Așa cum vă spuneam eu am vrut să îmi dau demisia de acum 10 luni în urmă, dar nu m-a lăsat Marian Mina. I-am cerut, express, d-lui Motreanu să îmi retragă sprijinul politic , să devin independent, dar nu a fost de acord.

Eu vorbesc acum nu pentru că PSD a venit la Guvernare… Am făcut abia acum pasul pentru că mi-era frică…Știți că se poartă la noi…încep să te calce fel și fel de controale, fel și fel de chestiuni, cu Prefectura, cu toate că acolo este o femeie deosebită.După părerea mea este cea mai bună Prefectă care am avut-o până acum. Asta e realitatea!

Eu nu am condiționat venirea mea, împotriva cuiva. E treaba lui Marian Mina, este președinte, să facă ce vrea! Eu nu pot face însă echipă cu Alexandru Andrei pentru că nu e în regulă. Vorbește una și face alta. Probabil se gândește la un nou mandat , eu însă mă gândesc la comună…Eu sunt născut și crescut în Comana…Vreau să fac comuna mai frumoasă, nu vreau să spună lumea: ” uite, a făcut câteva mandate și nu mai face nimic.” Mai sunt o grămadă de lucruri de făcut.

Iar pe de altă parte, nu poate să-mi împartă mie bugetul cum dorește el. ”Să arătăm noi cine-i șeful!” Chiar nu e șef. Nu e născut să fie lider. A încercat el , dar nu e! – ne-a mai precizat primarul comunei Comana în legătură motivele plecării sale din PNL și întoacerea sa în PSD Giurgiu.

De precizat că pentru a putea părăsi partidul, atât Aurel Enache cât și alți primari din județ, vor trebui să rămână mai întâi fără sprijinul politic din partea PNL Giurgiu.

În caz contrar ei vor trebui să își dea demisa din partid, adică din PNL, variantă în care în comunele respective vor fi nevoite să organizeze alegeri anticipate pentru funcția de primar, iar demisionarii, la rândul lor , să candideze din nou pentru această funcție.

(Florian Tincu)