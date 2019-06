Începând cu data de 10 iunie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Deciziei Primului-Ministru Viorica Dăncilă, Ionel Muscalu a devenit secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Contactat telefonic, acesta a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Această numire este o surpriză şi pentru mine. Pot spune că mă onorează, dar mă şi obligă, totodată. Am mai ocupat această funcţie, am fost, după cum ştiţi, şi director OSIM, o perioadă, astfel că nu sunt străin de ceea ce am de făcut. Sper să nu dezamăgesc, să mă ridic la nivelul aşteptărilor. Bineînţeles, şi din noua funcţie, voi încerca să ajut judeţul şi municipiul Giurgiu, aşa cum am făcut mereu!”, a mai spus Ionel Muscalu.

Până la data numirii director al Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu”, Ionel Muscalu a mai ocupat funcţia de secretar de stat în Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale în anii 2007 – 2008.

Odată cu plecarea sa de pe funcţia de la muzeu, conducerea instituţiei va fi asigurată, o perioadă, de către directorul adjunct Ionuţ Gheorghe.

(Jurnal)