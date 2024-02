Așa cum v-am promis într-o ediție anterioară a cotidianului nostru, vă prezentăm câteva fragmente din dizertația candidatului USR Giurgiu, Codruț Cîinaru, la Primăria municipiului Giurgiu, prezentată în conferința de presă susținută la începutul acestei săptămâni, la sediul Partidului ”Uniunea Salvați România”… Despre mine pot spune că am 57 de ani, am o firmă de producție publicitară și automat am ajutat multe partide politice de-a lungul timpului. Acum aproximativ trei ani jumătate, am considerat că este momentul să mă implic în ceea ce se întâmplă în Giurgiu, fiind giurgiuvean, fiind crescut în Giurgiu o lungă perioadă de timp și fiind ancorat la ceea ce se întâmplă în Giurgiu. Am fost președintele Clubului Rotary. Debutul meu politic a fost la PSD, acum trei ani jumătate, când am decis să mă implic, iar cea mai bună ofertă mi-a făcut-o Partidul Social Democrat. Tatăl meu, făcând parte din acest partid, crezând la vremea respectivă că acest partid mă va ajuta să îmi ating obiectivele. Am muncit în Campanie alături de Marian Măroiu…după cum știți, dl. Barbu hotărâse să plece de la PSD. (…) M-am implicat trup și suflet, dar și material și sentimental în Campanie, rezultatele fiind cele care au fost. Au urmat trei ani în care am bătut la uși însă acestea nu s-au deschis, eu având intenția declarată și știută de la bun început, ca pentru 2024 să fiu candidatul Primăriei din partea PSD. Între timp, se pare că lucrurile s-au construit de o altă natură, Barbu a revenit, fiind candidatul PSD. Oamenii caută o alternativă, o altfel de politică. Ce pot să vă promit eu este faptul că Primăria va fi deschisă oricărui cetățean al orașului Giurgiu și orice fel de problemă va ajunge pe masa unei persoane avizate, ce va trebui să rezolve acea problemă. (…) Plecăm dintr-o poziție (n.red. – USR Giurgiu) care ne clasează pe poziția a patra, așa cum spun unii, însă putem fi buturuga mică care răstoarnă două care mari. (…) Nu mă voi băga în niciun fel de Campanie în care să dezbat ce au făcut ceilalți înaintea mea…Ce au făcut, îi judecă orașul la vot. Fiecare a făcut și lucruri bune și lucruri rele. Nu-mi place ceea ce se întâmplă. Am destule lucruri de spus fără a arunca cu noroi în ceilalți. Nu vă bazați pe mine pentru scandal (…). Întrebat dacă a plecat de la PSD Giurgiu pentru că nu i s-a promis funcția de viceprimar, Codruț Câinaru a spus: Din această poziție eu aș fi vrut să fac ceva pentru județul Giurgiu. Atâta timp cât nu ești implicat în administrație nu poți să iei nicio decizie. Nu neapărat acesta a fost motivul, dar îmi doream să fiu într-o poziție din administrație (…). Am venit cu multe propuneri de-a lungul acestor ani ce mi-au fost refuzate, spunându-mi-se că nu se pot face. Totodată nu m-am regăsit în construcția pe care o face dl. Barbu acum, pentru alegerile locale, nu este ceea ce cred eu că este necesar orașului Giurgiu. Decât să pierd pe mâna altuia mai bine câștig pe mâna mea, depinde numai de mine și de d-stră, cei care sunteți alături de mine – a mai spus candidatul USR Giurgiu, la Primăria Giurgiu, Codruț Cîinaru, în mica spovedanie politică, așa cum am definit-o noi…