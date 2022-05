Nevoia de personal medical de specialitate, mai ales pe anumite secții, s-a resimțit tot mai mult, în ultimii ani, atât în sistemul național de sănătate cât și în cadrul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Giurgiu. Pentru a afla care sunt nevoile acestei instituții la momentul de față, am stat de vorbă cu directorul SJU, Dragoș CHIVU.

Avem deficit major de personal pe secțiile de neurologie, radiologie, cardiologie – ne spunea managerul general al Spitalului.

În zilele anterioare am scos din nou la concurs posturi de medici. Lista v-o pot pune la dispoziție, dacă doriți…Am scos astfel un post de medic ”primar” și alte 3 posturi de medici ”specialiști” pe Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), încă un post pe secția de Pediatrie a UPU, două posturi de imagistică medicală și radiologie, tot pe secția UPU. Pe Cardiologie, am scos două posturi de medic primar, iar pe pediatrie încă un post de medic primar…La ATI am scos un post de medic primar și unul de medic specialist, pe ORL un post de medic specialist, pe Neurologie, două posturi de medic primar și două de medic specialist… și alți trei medici pe Cardiologie.

Pe secția de Infecțioase am scos la concurs încă două posturi de medic specialist și pe medicină de Laborator un post de medic primar. Încă două posturi de medic specialist pe Radilogie imagistică, un post de medic pneumolog, la secția de TBC din Policlinica județeană. De precizat că pe toate aceste specialități în prezent avem medici , dar nu suficienți pentru a acoperi solicitările bolnavilor.

Așa cum vă spuneam, pe specialitatea de Radiologie avem nevoie atât în UPU, în Ambulator cât și pe secție, adică trebuie să acoperi tot Spitalul: Urgența plus ambulatoriile de specialitate și spitalizările din fiecare zi, plus bolnavii de pe secții, care trebuie reevaluați.

Întrebat care este situația asistentelor medicale în cadrul Spitalului, directorul Dragoș Chivu ne-a spus:

La nivel de asistente stăm mai bine. Trebuie însă precizat faptul că nu putem să angajăm un astfel de personal, în speță, asistente, dacă nu ai mai întâi personalul superior, adică medici – menționa directorul Spitalului.

