Buna ziua. Sunt unul dintre cei afectati de manevrele facute de baietii destepti din energie (electrica). In primavara anului 2021, la recomandarea UE de reducere a emisiilor poluante, am facut o mare investitie iîntr-o pompa de caldura, la locuința dintr-o localitate rurala. Era montat contorul inteligent, iar pompa de caldura a functionat la maxim, e caldura si apa calda. Din luna noiembrie au început problemele, în sensul ca se întrerupea curentul electric si aparea pe contor ”Putere depasita”. Am contactat operatorul si m-a sfatuit sa procedez la una din cele doua metode publicate si în presa (n.red – pe care le-am publicat și noi în aceste zile). Însa pompa de caldura, pâna la echilibrare cepaseste puterea prevazuta in contract. Am depus în plina iarna cerere de marire de putere si am fost informat de faptul ca solutionarea cererii dureaza 30 de zile, iar dupa primirea avizului si depunerea dosarului (lucru pe care l-am facut imediat cu depunerea cererii), vor rezolva problema în intervalul de pâna la 60 zile. Deci 3 luni de iarna fara caldura! Tin sa mentionez ca m-am documentat si nu este necesar sa schimbe cabluri, sa monteze stâlpi, ci sa modifice din soft, puterea. Nici la ora actuala nu am primit notificare prin care sa mi se aduca la cunostiinta schimbarea prevederilor contractuale (prin nenotificare). Interesant este faptul ca domnii guvenanti au modificat legislatia în domeniu, pe data de 31.12.2021, când toata lumea se gândea la Revelion, în favorarea acestor șmecherii, în sensul ca daca schimbi distribuitorul în timpul de derulare a contractului, plătesti daune distribuitorului. Dar, faptul că ei nu respectă prevederile contractuale…? Guvernantii ne sfatuiesc să îi dăm în judecată, si….. te lupti singur cu o multinatională?! Bravos politicienilor! ”Costelino65” are perfectă dreptate! Cei care ar fi trebuit să rezolve aceste probleme ale oamenilor sunt ”aleșii”, cei care ne cer voturile o dată la patru ani, promițându-ne marea cu sarea, după care, ca în cazul de față, ne spun să ne descurcăm singuri. Avocatul poporului oare pentru ce ia o găleată de bani, cât timp nu intervine în aceste litigii, apărând cetățenii lipsiți de resurse materiale, de marile Companii cum este E-distribuție, ce au în spate mari case de avocatură? Iată ce pot face politicienii… să se implice în astfel de situații, modificând legislația în favoarea cetățeanului, nicidecum în favoarea Companiilor Multinaționale, unde salariile angajaților sunt uriașe, jecmăneala practicată de acestea însemnând profit. (N.Mulțumitu)