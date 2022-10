Slobozia, o comună în care proiectele de modernizare a localității se succed cu repeziciune, mărind gradul de confort al locuitorilor (Galerie foto)

Cine tranzitează astăzi comuna Slobozia poate constata cât de mult s-a schimbat în ultimii ani, în primul rând datorită echipei manageriale a Primăriei, doi oameni gospodari: primarul Florin Gheonu și colaboratorul său apropiat, viceprimarul Olaru Marian.

La ultima vizită făcută recent la sediul Primăriei localității Slobozia am aflat care sunt o parte din proiectele finalizate sau aflate în derulare, proiecte pe care am dorit să le facem cunoscute, însoțite și de câteva imagini edificatoare, referitoare la transformările uriașe de la nivelul localității.

Anul acesta am finalizat un teren de joacă și agrement, obiectiv accesat pe fonduri europene, un obiectiv care a stat vreo trei ani blocați din cauza constructorului, valoarea lui fiind de 80.000 de euro, întins pe o suprafață de peste o mie și ceva de metri pătrați – ne spunea viceprimarul, Marian Olaru.

Terenul este așezat într-o zonă în care familiile de etnie romă, ce își au casele acolo, depozitau mai mereu gunoiul, pe unde apucau. Prin acest gest al nostru am dorit să îi determinăm să nu mai arunce resturile din gospodărie acolo unde și copiii lor se joacă. După recepția terenului de joacă l-am ținut vreo două luni închis, timp în care i-am chemat pe reprezentanții etniei și le-am explicat că ei sunt beneficiarii acestui obiectiv și că deși locul este monitorizat cu camere video, nu avem chef, ca de fiecare dată când se strică ceva , să ne apucăm să facem anchete pe baza imaginilor video, invitându-i să aibă ei grijă de acest teren – ne spunea Marian Olaru.

Le-am explicat că dacă mâine vine vreun control de la AFIR care va constata că mobilierul din incinta terenului pentru care am solicitat bani, este deteriorat, ne va soma să îl reparăm pe banii noștri. Le-am mai spus că toate acestea, inclusiv mobilierul din parcul Tineretulu, aflat la intrarea în localitate, sunt făcute pentru ei și consătenii lor. Le-am atras totodată atenția că sunt de-a lungul șoselei înșirate destule tomberoane și că ar trebui să învețe să arunce gunoiul în ele. Unii au înțeles, alții nu…! Asta mă face să cred că uneori este vorba și despre o doză de răutate din partea unora – ne mai preciza vicele Olarul, citindu-i-se pe față exasperarea.

Revenind la proiectele comunei, viceprimarul comunei Slobozia ne spunea că obiectivele prioritare, ale căror documente au fost depuse pe ”Programul Anghel Saligny”, constă în extinderea rețelei de apă și modernizarea localității.

De precizat că suntem prima localitate din județul Giurgiu în care s-a introdus rețeaua de apă, într-un parteneriat cu Societatea Apă Canal, actuala Apa Service – preciza vicele Olaru. Un proiect început în anul 1992, cu o stație de pompare și de epurare a apei, ținându-se cont că pe raza comunei se aflau o parte din puțurile de mare adâncime, de alimentare cu apă ale orașului Giurgiu. Inițial rețeaua a fost prevăzută pentru instalarea de cișmele stradale, nicidecum pentru alimentarea individuală, pe o singură parte a șoselei. Cu câțiva ani în urmă însă, domnul primar împreună cu mine am hotărât să aducem rețeaua de apă pe ambele părți ale șoselei ca să nu mai avem probleme cu carosabilul, atunci când cineva vrea să se branșeze la rețeaua de apă pe partea fără cișmele. Așa că am făcut un proiect pentru aducțiunea de apă, atât pe stânga cât și pe dreapta șoselei pentru a nu mai fi nevoiți să spargem carosabilul de fiecare dată, la branșarea unor gospodării.

Viceprimarul localității Slobozia ne mai spunea că, în acest moment, 99% din locuitori sunt racordați la sistemul centralizat de apă și peste 50% sunt racordați la sistemul de canalizare.

A apărut o nouă lege care prevede că dacă în localitate ai sistem de canalizare, trebuie să te racordezi la ea…Dacă nu, pentru fosele vidanjabile trebuie să închei un contract de vidanjare. În concluzie, toate contractele ce se vor elibera de acum încolo trebuie să se raporteze la utilități. În prezent operatorul nostru pentru rețeaua de apă și canalizare este Apa Service.

Intenționăm să achiziționăm în curând un bazin de apă și un generator care să intervină de fiecare dată când sunt pene de curent la transformatorul din zonă, pentru a putea alimenta localitatea cu apă comuna în orice condiții.

Am avut cu circa o lună în urmă câteva probleme din cauza crengilor unor arbori care au crescut sub cablurile liniei de medie tensiune la care am intervenit cu echipele ENEL , toaletându-le pentru a nu mai provoca avarii atunci când se inscă vreo furtună. Am primit deja o adresă din partea acestora că doresc să toaleteze toți arborii crescuți pe raza localității, ce se găsesc sub liniile de înaltă tensiune.

În continuare viceprimarul localității ne-a vorbit despre aducțiunea de gaze…

Noi am făcut un ADI împreună cu comunele Malu și Vedea, cu care suntem în prezent la stadiul de avize pentru stațiile de pompare din care una va fi pe teritoriul nostru. Lucrările vor trebui finalizate până la data de 25 decembrie 2023, în toate cele 3 comune. Proiectul s-a derulat însă foarte greu din cauza documentațiilorextrem de stufoase. Instituțiile de la care obținem avizele se plâng la rândul lor că volumul de muncă este extrem de mare în comparație cu numărul personalului pe care-l dețin.

După cum am constatat cu ochii noștri proiectele menite a dezvolta localitatea Slobozia se succed cu repeziciune, echipa managerială a Primăriei fiind interesată a oferi cât mai repede cetățenilor comunei un grad cât mai ridicat de confort.

Mulțumind primarului Florin Gheonu și viceprimarului Marian Olaru pentru timpul pe care ni l-au acordat și totodată pentru informațiile primite am promis că vom reveni foarte curând pentru a vă prezenta un alt proiect extrem de important ce vizează realizarea șoselei de Centură a Municipiului Giugiu, proiect derulat prin CNAIR, respectiv DRDP București.

(Florian Tincu)