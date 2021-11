La scurt timp după afișarea tabelului cu procentele de vaccinare pe unități de învățământ, la nivelul județului Giurgiu, am încercat o analiză a situației, știind că de aceste cifre depinde și desfălurarea cursurilor începând de luni, 8 octombrie, în format on line sau cu prezența elevilor la școală.

Marea surpriză a venit din partea Seminarului Ortodox „Teoctist Patriarhul” Giurgiu, care într-un clasament realizat de noi, ad-hoc ocupă ultimul loc privind rata de vaccinare atât a elevilor cât și a personalului didactic ce predă în această unitate de învățământ.

Cauza? Sunt voci care susțin că procentul extrem de scăzut se datorează recentei reacții a Episcopului de Giurgiu, PS Ambrozie care i-a îndemnat pe giurgiuveni să nu se vaccineze. Se pare că declarația i-a influențat nu numai pe elevii Seminarului, dar și pesonalul didactic al acestuia.

„Nu vă grăbiţi să vă vaccinaţi, lăsaţi-i pe ei să se vaccineze întâi, întâi toţi parlamentarii şi toţi senatorii, şi deputaţii, şi la urmă, de o mai rămâne vreun vaccin din astea 120 de milioane cumpărate de Câţu, abia atunci să vă vaccinaţi, că sunt expirate şi încearcă să le vândă în străinătate”, a spus Episcopul Ambrozie în cadrul unei predici.

PS Ambrozie a fost internat la spitalul ”Matei Balș, bolnav de COVID

Episcopul Ambrozie Meleacă al Giurgiului avea anul trecut o cu totul altă părere. În urmă cu an, ierarhul a fost internat la Institutul „Matei Balș” timp de trei săptămâni cu grave insuficiențe respiratorii din cauza îmbolnăvirii cu COVID 19 și a scăpat după o experiență dură, după cum el însuși a relatat la acel moment.

Într-un interviu acordat pentru Revista „Lumea Credinței” în noiembrie 2020, ierarhul povestea despre calvarul prin care a trecut, dar și despre modul în care a depășit boala datorită efortului depus de medici și nu în ultimul rând datorită tratamentului administrat de aceștia.

„În cele trei săptămâni de internare am descoperit în tot personalul medical – medici, asistenți medicali, brancardieri, medici pe ambulanță și la toți cei implicați în lupta aceasta – o lucrare de o complexitate extraordinară în a alina și a mângâia, jertfindu-se pe ei, pentru ca oamenii ajunși pe patul de spital să nu mai sufere. (…) Pe patul de spital printre aparatele care îmi monitorizau continuu semnele vitale, am redescoperit cu ajutorul Psaltirii, răbdarea în suferință și nădejdea ca virtute teologică. (…) În timpul petrecut în spital am fost martorul unor adevărate drame. Am avut colegi de salon, care din nefericire, au pierdut lupta cu boala. Cu toate acestea, noi care „locuiam” de atâta amar de timp în acel salon, se crea o solidaritate foarte mare.”

În același interviu, Episcopul Ambrozie spunea că este total împotriva teoriilor conspiraționiste.

„Sunt total împotriva teoriilor conspiraționiste privind existența acestui virus. Acest virus există și mulți dintre semenii noștri au fost infectați, ceea ce a dus la suferințe mari. De multe ori am observat lacune majore în transmiterea către populație a mesajului privind măsurile ce trebuie luate în prevenirea îmbolnăvirii”, declara Episcopul Ambrozie pentru Revista „Lumea Credinței”.

De ce s-a răzgândit, în numai un an, episcopul Ambrozie

La doar an după cele declarate mai sus, ierarhul giurgivean și-a schimbat total discursul și modul în care se raportează la boala cauzată de coronavirus. Acesta nu numai că i-a îndeamnat fățiș pe enoriași să nu se vaccineze, dar le-a transmis enoriașilor li faptul că incendiile din spitale sunt o „făcătură”.

„Vedeţi, dau foc românilor în spitale! Cum se poate? S-a întâmplat la Bucureşti, pe urmă s-a întâmplat la Iaşi, la Constanţa, ard de vii în spitale! Sigur că e o făcătură! Nu se poate ca în mileniul ăsta al 3-lea în care trăim să nu ai detector de fum acolo, să nu ai paznici de noapte! Să ardă oamenii cu branule pe mâini şi legaţi de pat! Atât de mult şi-au bătut joc de țară şi de noi”, a spus episcopul de Giurgiu despre incendiile în care au murit zeci de români.

Episcopul Ambrozie nu e singurul ierarh din Biserica Ortodoxă care pune la îndoială campania de vaccinare. ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a adoptat o poziție similară în ultimele luni.

Inspectoratul de Poliție Județeană Giurgiu a anunțat pentru ziarul ”Libertatea” că secția de poliție din Călugăreni s-a sesizat din oficiu în cazul episcopului Ambrozie din Giurgiu, care a spus într-o predică. că vaccinurile ar fi ”expirate” și îi îndemna pe oameni să nu se ducă la vaccinare.

Acum, conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, polițiștii au deschis un dosar penal, iar procurorii continuă cercetările în acest caz. Dosarul penal este deschis pentru infracțiunea de ”comunicare de informații false”.

