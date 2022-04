Asociația BookLand își continuă demersul de a crește standardele calitative ale actului educațional din școlile rurale. Așadar, a demarat lucrările de renovare la Școala Gimnazială Nr. 3 din Uzunu, comuna Călugăreni, jud. Girurgiu. Clădirea în care funcționează școala cu clasele I-VIII a fost construită în 1965 și necesita reabilitarea și aducerea ei la un grad de confort astfel încat să corespundă nevoilor educaționale ale copiilor din Uzunu.

Potrivit Asociației BookLand proiectul de renovare prevede lucrari de inlocuire a acoperisului, reparare si zugravire a peretilor interiori si exteriori, inlocuirea caloriferelor, montarea tavanului de gipscarton, modernizarea bailor prin inlocuirea obiectelor sanitare, schimbarea corpurilor de iluminat, montarea de gresie pe holuri si de pardoseala PVC in sala de sport.

Cei 150 de copii impreuna cu dascalii lor se vor bucura de conditii moderne si sigure de studiu, ceea ce va aduce beneficii intregii comunitati locale.

Asociatia BookLand a renovat 37 institutii de invatamant din mediul rural, anul acesta reusind sa renoveze 26. Cum? Fara granturi sau fonduri europene, pur si simplu coalizand companiile in jurul acestei initiative. Cele 26 de scoli selectate in urma campaniei de calificare din iarna trecuta se regasesc in urmatoarele judete: Arges, Bacau, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomita, Maramures, Mures, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Valcea si Vaslui.

Echipa BookLand mai are un vis: acela de a construi pana in 2023 prima scoala etalon pentru Romania! Vor urma modelul finlandez (adaptat local) si vor asigura inclusiv profesorii care vor preda dupa o curricula comparabila cu cea occidentala. O scoala 100% moderna (cu cantina, facilitati sportive, cinema, sala spectacole, laboratoare, spatii relaxare etc) pusa gratuit la dispozitia copiilor din zona rurala aleasa.

De peste 11 ani, asociatia contribuie la sublinierea importantei educatiei & dezvoltarii personale prin Conferintele BookLand Evolution si materialele video Inspirationale care transmit tinerilor mesajele unor mentori cu valori demne de urmat, prin Taberele Coolturale BookLand care ofera un mix echilibrat de activitati educationale & distractie in mijlocul naturii, dar mai ales prin Renovarea & Dotarea scolilor – initiativa care acorda copiilor defavorizati din mediul rural o sansa reala la o educatie de calitate!

Toti cei care le impartasesc viziunea, se pot alatura demersului BookLand completand Formularul 230, donand 2 euro lunar printr-un SMS cu cuvantul CONSTRUIM la 8845 sau achizitionand Soricelul BookLand.

(Va invitam sa urmariti Videoclipurile post-renovare)