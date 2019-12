Cristian Bucur, prim-vicepreședinte al USR Giurgiu, îl acuză pe președintele organizației, Mircea Poenaru, că i-a condiționat numirea în biroul electoral județean (BEJ) la alegerile parlamentare de donarea a 50% din indemnizația de membru în BEJ către partid. Bucur susține că, din cauza faptului că a reclamat acest comportament, a fost suspendat din partid timp de 6 luni. Mircea Poenaru a respins acuzațiile, catalogându-le drept ”dezinformări”.

”Am fost sunat de un membru al conducerii organizației județene, care mi-a transmis solicitarea președintelui Poenaru de a dona către partid jumătate din suma primită ca membru al Biroului Electoral Județean. Am avut o discuție într-o ședință cu președintele, i-am spus că nu e normal. Mai există o persoană în USR Giurgiu, Nicușor Iacob, căruia i-a fost transmisă aceeași cerere. Nici unul nu am acceptat acest lucru”, a declarat Cristian Bucur pentru G4Media.ro.

Bucur a mai spus că președintele organizației l-a suspendat din partid într-o ședință în care pe ordinea de zi nu exista această temă și că nu a putut să își spună punctul de vedere față de acuzațiile aduse de Mircea Poenaru. ”Eu am pregătit un punct de vedere, dar nu am avut ocazia de a-l susține. După suspendare, am atacat la Comisia de arbitraj județeană decizia de suspendare”, a mai declarat Cristian Bucur.

Mircea Poenaru a declarat pentru G4Media.ro că nu a condiționat numirea lui Bucur în biroul electoral județean de plata a jumătate din indemnizație și spune că acesta a fost suspendat pentru ”comportamentul său la adresa conducerii: jigniri la adresa conducerii, legate de îmbrăcăminte, și de posibile alianțe cu Marin Anton. Au fost aprecieri care nu au avut ca scop demotivarea celorlalți colegi”.