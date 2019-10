Debutul săptămânii europene a competențelor profesionale a avut loc la Liceul tehnologic giurgiuvean luni, 14 octombrie, derulându-se activități precum ”Experiența mea Erasmus”, campania de informare ”Time to move” și s-a incheiat vineri, 18 octombrie, când patru echipe de la clasele a XI-a și a XII-a cu profil alimentație publică au realizat tot atâtea platouri cu sculpturi din fructe și legume, în cadrul proiectului ”From theory to practice through Erasmus +”.

La final, juriul, format din reprezentanți ai unor parteneri ai Liceului (restaurantul Casa Românească, Bistro Park, Metropolitan și supermarketul Profi – Piața Centrală) a decis și clasamentul pentru cele patru platouri:

Locul I – premiu – câte o pereche de căști, diplome, medalii – echipa clasei XI C: Carmen Boborodea, Călina Loloiu, Beatrice Ionescu

Locul II – premiu – dulciuri, diplome, medalii – echipa clasei XII C: Bianca Mocanca, Alin Vasile, Cătălin Gabriel Călinescu

Locul III – premiu – dulciuri, diplome, medalii – echipa clasei XI C: Alexandra Mitran, Dana Rădulescu, Bogdănel Bacriu

Locul IV – premiu – dulciuri, diplome – echipa clasei XII C: Ana Maria Ursan, Robert Mălăiș, Valentin Gorgos.

De menționat faptul că toate produsele au fost pregătite în doar 60 de minute.

Încă din anul 2013, la Liceul Tehnologic „Ion Barbu” din municipiul nostru au fost implementate, cu succes, trei proiecte VET (formare profesională)și unul pe educație școlară, toate finanțate din bugetul Uniunii Europene. Este vorba despre ”Oportunități sporite pentru joburi in industria europeană a ospitalității prin mobilitate LdV”, ”Building better futures!”, ”Investiție pentru viitor prin Erasmus+” și ”Combat, promovez, integrez – prin Erasmus+”.

În cadrul proiectelor VET, un număr total de 114 elevi de la Turism, Alimentație Publică, Comerț, au desfășurat stagii de practică la renumiți agenți economici din Lisabona (Portugalia).

De anul acesta, începând cu 1 noiembrie, un nou proiect cu același specific, finanțat tot din fonduri europene, urmează să înceapă la Liceul Tehnologic „Ion Barbu”, finalizarea acestuia fiind programată pentru 31 martie 2021.

„Liceul Tehnologic „Ion Barbu” va implementa proiectul de mobilitate ERASMUS + în domeniul formării profesionale VET „Competențe pentru viitor prin Erasmus +”, finanțat, ca și proiectele anterioare, din fondurile Uniunii Europene. Proiectul se adresează unui grup țintă de 70 de elevi din învățământul profesional și tehnic, elevi ai liceului nostru.

Parteneri în acest proiect ne sunt, în continuare, restaurante (Sabor Mineiro), supermarketuri (Pingo Doce), agenții de turism (Fly and love), toate din Lisabona – Portugalia, și, în premieră, restaurantul hotelului Granary la Suite și restaurantul Verona din Wrocław – Polonia”, preciza, pentru „Jurnal giurgiuvean”, directorul Liceului Tehnologic „Ion Barbu”, Mihaela Cîrjaliu.