Salariații Societății Giurgiu Servicii Publice au demarat , de mai bine de o săptămână, acțiunile de dezinsecție în municipiul Giurgiu!

De o săptămână Societatea Giurgiu Servicii Publice a demarat Campania de dezinsecție a municipiului. Vineri 5 aprilie, a repetat practic activitatea de dezinsecție în toate parcurile din municipiul Giurgiu. În acest sens directorul societății GSP, Adrian Răcaru, ne declara: „Am început acțiunile de prevenire a apariției căpușelor și totodată pe cele de combatere a acestora în zonele verzi din parcurile de pe raza orașului. Ne-am axat și pe acțiunile de combatere a țânțarilor… La acest moment acționăm pe spațiile verzi adiacente cartierelor de locuit. Am început cu zona Cartierului Tineretului Nord, Tineretului Sud și vom lua fiecare cartier în parte, pe zonele verzi, adiacente blocurilor de locuit. Țânțarii nu țin cont de faptul că este vorba de spațiu privat sau de spațiul public, al Primăriei, ăștia migrează peste tot, sunt țânțari fără frontiere! Ca să avem însă eficiență, noi combatem peste tot, adiacent tuturor blocurilor … În funcție de cum se manifestă evoluția acestor insecte evident că vom aborda și alte măsuri de combatere, căci este o activitate a la long, dar de contact. Dacă nu sunt țânțari, însă nu are sens să stricăm soluțiile chimice folosite… ” Referindu-se la reacția cetățenilor față de activitățile desfășurate de salariații GSP, pe întreg cuprinsul municipiului, directorul Adrian Răcaru ne spunea, cu mâhnire: Din nefericire, o parte dintre giurgiuveni leagă activitatea noastră de campania electorală. După ce am mărit ritmicitatea la măturatul străzilor, anumite persoane au sărit să ne reproșeze că ar avea legătură cu campania electorală. Dar chiar nu mai putem face nimic în orașul ăsta fără să fie legat de politică? Singura mea politică este aceea ca municipiul să fie cât mai curat. Evident, cu ajutorul întregii comunități…În rest doresc să ne respectăm, iar noi să ne vedem liniștiți de bucățica noastră de treabă…După cum știți, eu nu sunt angrenat politic… eu îmi fac treaba în cadrul societății și cam atât – ne mai preciza directorul GSP, Adrian Răcaru. (Jurnal)