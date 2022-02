Joi, 10 februarie, liderul AUR, George Simion, nu a omis să mai provoace o dată scene grotești, de data aceasta în plin centrul Municipiului Giurgiu, unde venise, conform declarațiilor acestuia, într-o campanie de strângere de semnături pentru demiterea președintelui Iohannis.

Persoanele ce lucrează de obicei în incinta cabinetului ne-au declarat că cei ce îl însoțeau pe George Simion au scuipat pe geamuri, au înjurat generos și au lipit tot felul de afișe pe clădire…

Se pare că personalul cabinetului fusese avertizat de intenția grupului de susținători ai lui George Simion. La scurt timp după această ieșire a liderului AUR, Senatorul Toma Petcu a venit cu o declarație publică:

”Suntem un popor civilizat și așa ne dorim să fim percepuți, ne doare atunci când ni se pun etichete, chiar pentru fapte și evenimente care n-au nicio legătură cu bunul-simț al românului cinstit și muncitor.

Am luptat și am câștigat democrația dar, din păcate, există personaje, alese ale poporului, care încearcă din răsputeri să deformeze principiul de democrație prin acțiuni ce n-ar face cinste nici unui om politic, darămite unui partid. “Democrația” lor are ca sinonim “anarhia”, iar “politica” pe care au ales să o facă este sinonimul “circului”. Acești aleși care de la începutul mandatului au făcut doar politica mahalalei, ar fi bine să prezinte un bilanț al activității, bilanț cuantificat de inițiative legislative, proiecte, întâlnire cu investitorii și orice activitate pliată pe nevoile județelor, circumscripțiilor, în care au fost aleși.

Dar nu! Ei își sugrumă colegii, jignesc rânjind pe oricine, obstrucționează munca întregului parlament, devenind niște cabotini-online, pe banii statului român. I-ați văzut “sfâșiindu-se” între ei, dar spate-n spate din nevoia de circ și anarhie. Bullying-ul este definiția stilului lor de a face politică.

În ce mă privește, niciodată nu am agreat acest comportament huliganic, condamn cu toată ființa violența și bullying-ul! “Dacă ieri ai strâns de gât un ministru, doar pentru că te bucuri de imunitate și așa practici tu de obicei, astăzi “poți” orice!”

Astăzi, în mod deliberat, am închis sediul timp de o oră, întrucât știam că acțiunile unuia care trebuia să se afle, fie la parlament, fie în circumscripția în care a fost ales, sunt concertate spre cabinetul meu parlamentar și dorește să creeze scandal și să agreseze fizic pe cei care se află în cabinet.

Giurgiuvenii trec zilnic prin fața cabinetului meu parlamentar și știu că ușa este mereu deschisă, inclusiv sâmbăta și duminica, atunci când sunt și eu, iar acest lucru se știe foarte bine, sunt foarte mulți oameni care vin, depun documente, în audiență sau întâlniri.

De aceea, celor care fac o astfel de “politică”, le spun: dacă bine nu sunt în stare, sau nu vor să facă, măcar să nu mai facă rău!”

Așteptăm în continuare reacțiile autorităților, ce ar trebui să se autosesizeze în acest caz și totodată am dori să știm ce măsuri se vor lua împotriva acestui personaj, pentru ca astfel de scene să nu se mai repete în următoarea perioadă și în alte localități ale țării.

(Jurnal)