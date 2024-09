România se pregătește de trecerea la ora de iarnă în noaptea de 26 spre 27 octombrie 2024

În noaptea de 26 spre 27 octombrie 2024, România va face trecerea la ora de iarnă, o practică obișnuită care are loc de două ori pe an. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00. Această schimbare marchează revenirea la ora standard și este un moment așteptat de mulți, deoarece aduce cu sine o oră în plus de somn. Ora de iarnă este introdusă anual în ultima duminică din octombrie, iar România, aflată în fusul orar al Europei Orientale, va funcționa conform timpului legal român între lunile octombrie și martie. Practica de a ajusta ceasurile pentru a beneficia mai bine de lumina naturală a fost implementată pentru prima dată în România în 1917 și reintrodusă în 1979, aliniindu-se cu statele membre ale Uniunii Europene. Deși ora de iarnă este considerată un beneficiu pentru cei care doresc să doarmă mai mult, trecerea de la o oră la alta nu este lipsită de controverse. Medicii și cercetătorii au arătat că această schimbare poate avea efecte negative asupra sănătății, în special pentru cei care suferă de afecțiuni cronice sau care urmează tratamente medicamentoase. Psihiatrul bulgar, dr. Veselin Gherev, recomandă pacienților să își ajusteze treptat orele de administrare a medicamentelor, pentru a evita perturbările majore în rutina zilnică. Totodată, analizele economice au arătat că beneficiul energetic al schimbării orei este nesemnificativ în prezent. Inițial, măsura a fost introdusă pentru a economisi energie în timpul războaielor mondiale, însă, în condițiile moderne, această practică și-a pierdut din relevanță. În ultimii ani, s-a discutat intens despre renunțarea la acest sistem în cadrul Uniunii Europene. Parlamentul European a votat în favoarea eliminării schimbării orei, însă statele membre nu au ajuns la un consens. Conform europarlamentarului Siegfried Mureșan, blocajul se datorează dezacordurilor cu privire la care oră ar trebui păstrată – ora de vară sau ora standard. „Dacă guvernele țărilor membre vor reuși să ajungă la un acord, Uniunea Europeană va repune propunerea pe masă”, a explicat Mureșan, subliniind că deciziile la nivelul UE nu pot fi impuse fără acordul tuturor statelor membre. În timp ce majoritatea statelor europene încă urmează acest sistem, există țări care au renunțat la schimbarea orei. Printre acestea se numără Rusia, Belarus, Islanda și Turcia. De asemenea, alte state din Asia și America de Nord, precum Japonia, China sau unele regiuni din Canada și Statele Unite, au ales să nu mai facă această ajustare sezonieră. Pe măsură ce România se apropie de trecerea la ora de iarnă, mulți așteaptă cu interes să vadă dacă, în viitor, această practică va fi păstrată sau dacă se va alinia deciziilor luate de alte țări care au renunțat la schimbarea orei. În orice caz, trecerea la ora de iarnă din 2024 va aduce o zi mai lungă, oferindu-le românilor ocazia de a se bucura de o oră suplimentară de odihnă. Sursa: România TV