Antrenori: Gică Zamfir – principal, Cristi Militaru- secund, Ion Daniel- delegat.

Parcursul rezultatelor în cele 13 etape: Etapa a I-a: Real Drăgăneasca – FC Bolintin Deal 2-2 Etapa a II-a: Luceafărul Trestieni – Real Drăgăneasca 1-0 Etapa a III-a: Real Drăgăneasca – Viitorul Tântava 2-0 Etapa a IV-a: Maxima Hobaia – Real Drăgăneasca 2-2 Etapa a V-a: Real Drăgăneasca – FC Bolintin Malu Spart 1-6 Etapa a VI-a: AS Podul Doamnei – Real Drăgăneasca 3-4 Etapa a VII-a: Real Drăgăneasca – Petrolul Roata 4-1 Etapa a VIII-a: AFC Singureni – Real Drăgăneasca 6-1 Etapa a IX-a: Real Drăgăneasca – Zmeii Ogrezeni 2-0 Etapa a X-a: AS Iepurești – Real Drăgăneasca 4-1 Etapa a XI-a: Real Drăgăneasca – Inter Zorile 0-0 Etapa a XII-a: Real Drăgăneasca – Argeșul Mihăilești 1-0 Etapa a XIII-a: Avântul Florești – Real Drăgăneasca 3-0 (Costel Spînu)