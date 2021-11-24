Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 24.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|1,56
|GĂUJANI
|5,32
|STĂNEŞTI
|5,2
|PUTINEIU
|4,69
|BĂNEASA
|4,35
|JOIŢA
|4,2
|IZVOARELE
|3,76
|BULBUCATA
|3,57
|STOENEŞTI
|3,32
|GOGOŞARI
|2,44
|CĂLUGĂRENI
|2,25
|SĂBĂRENI
|2,24
|COMANA
|2,19
|OGREZENI
|2,17
|LETCA NOUĂ
|2,04
|MUNICIPIUL GIURGIU
|1,97
|OINACU
|1,93
|MIHAI BRAVU
|1,75
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|1,62
|GHIMPAŢI
|1,6
|GRĂDINARI
|1,54
|MALU
|1,52
|ISVOARELE
|1,44
|GREACA
|1,42
|CLEJANI
|1,39
|SCHITU
|1,35
|COLIBAŞI
|1,3
|VĂRĂŞTI
|1,23
|GOSTINU
|1,21
|VEDEA
|1,16
|GĂISENI
|1,12
|MÂRŞA
|1,12
|COSOBA
|1,09
|IEPUREŞTI
|1,08
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|1,08
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|1,04
|HOTARELE
|0,92
|ROATA DE JOS
|0,9
|BUCŞANI
|0,87
|DAIA
|0,84
|PRUNDU
|0,76
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|0,65
|FRĂTEŞTI
|0,59
|TOPORU
|0,58
|BOLINTIN-DEAL
|0,49
|VÂNĂTORII MICI
|0,45
|GOSTINARI
|0,43
|CREVEDIA MARE
|0,42
|ULMI
|0,41
|SINGURENI
|0,36
|BUTURUGENI
|0,25
|HERĂŞTI
|0
|RĂSUCENI
|0
|SLOBOZIA
|0
|VALEA DRAGULUI
|0
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Giurgiu)