 

Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 24.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 1,56
GĂUJANI 5,32
STĂNEŞTI 5,2
PUTINEIU 4,69
BĂNEASA 4,35
JOIŢA 4,2
IZVOARELE 3,76
BULBUCATA 3,57
STOENEŞTI 3,32
GOGOŞARI 2,44
CĂLUGĂRENI 2,25
SĂBĂRENI 2,24
COMANA 2,19
OGREZENI 2,17
LETCA NOUĂ 2,04
MUNICIPIUL GIURGIU 1,97
OINACU 1,93
MIHAI BRAVU 1,75
ADUNAŢII-COPĂCENI 1,62
GHIMPAŢI 1,6
GRĂDINARI 1,54
MALU 1,52
ISVOARELE 1,44
GREACA 1,42
CLEJANI 1,39
SCHITU 1,35
COLIBAŞI 1,3
VĂRĂŞTI 1,23
GOSTINU 1,21
VEDEA 1,16
GĂISENI 1,12
MÂRŞA 1,12
COSOBA 1,09
IEPUREŞTI 1,08
ORAŞ MIHĂILEŞTI 1,08
FLOREŞTI-STOENEŞTI 1,04
HOTARELE 0,92
ROATA DE JOS 0,9
BUCŞANI 0,87
DAIA 0,84
PRUNDU 0,76
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0,65
FRĂTEŞTI 0,59
TOPORU 0,58
BOLINTIN-DEAL 0,49
VÂNĂTORII MICI 0,45
GOSTINARI 0,43
CREVEDIA MARE 0,42
ULMI 0,41
SINGURENI 0,36
BUTURUGENI 0,25
HERĂŞTI 0
RĂSUCENI 0
SLOBOZIA 0
VALEA DRAGULUI 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Giurgiu)

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