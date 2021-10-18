INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE
ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ 18.10.2021
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 18.10.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|8,78
|MALU
|27,14
|GOGOŞARI
|16,97
|JOIŢA
|14,42
|PUTINEIU
|13,95
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|13,7
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|13,62
|MIHAI BRAVU
|13,04
|CĂLUGĂRENI
|12,51
|TOPORU
|12,12
|BOLINTIN-DEAL
|12,01
|SĂBĂRENI
|11,94
|MUNICIPIUL GIURGIU
|11,18
|VALEA DRAGULUI
|11,16
|COMANA
|10,77
|GRĂDINARI
|10,18
|COSOBA
|10,16
|SLOBOZIA
|10,1
|GOSTINU
|9,03
|OGREZENI
|8,88
|GĂISENI
|8,58
|IEPUREŞTI
|8,53
|FRĂTEŞTI
|7,89
|SINGURENI
|7,81
|ULMI
|7,48
|BĂNEASA
|7,38
|VEDEA
|7,29
|BULBUCATA
|7,13
|HOTARELE
|7,09
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,64
|GREACA
|6,59
|STOENEŞTI
|6,58
|BUCŞANI
|6,36
|MÂRŞA
|6,34
|GHIMPAŢI
|5,83
|VÂNĂTORII MICI
|5,81
|PRUNDU
|5,8
|CREVEDIA MARE
|5,73
|BUTURUGENI
|5,58
|OINACU
|5,12
|ROATA DE JOS
|5,12
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|5,07
|GĂUJANI
|4,84
|GOSTINARI
|4,73
|VĂRĂŞTI
|4,58
|DAIA
|4,57
|COLIBAŞI
|4,54
|RĂSUCENI
|4,32
|IZVOARELE
|3,76
|HERĂŞTI
|3,7
|STĂNEŞTI
|3,58
|CLEJANI
|3,35
|SCHITU
|3,34
|LETCA NOUĂ
|3,18
|ISVOARELE
|2,85
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)