INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE
ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

 

COMUNICAT DE PRESĂ 18.10.2021

 

Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 18.10.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 8,78
MALU 27,14
GOGOŞARI 16,97
JOIŢA 14,42
PUTINEIU 13,95
ORAŞ MIHĂILEŞTI 13,7
ADUNAŢII-COPĂCENI 13,62
MIHAI BRAVU 13,04
CĂLUGĂRENI 12,51
TOPORU 12,12
BOLINTIN-DEAL 12,01
SĂBĂRENI 11,94
MUNICIPIUL GIURGIU 11,18
VALEA DRAGULUI 11,16
COMANA 10,77
GRĂDINARI 10,18
COSOBA 10,16
SLOBOZIA 10,1
GOSTINU 9,03
OGREZENI 8,88
GĂISENI 8,58
IEPUREŞTI 8,53
FRĂTEŞTI 7,89
SINGURENI 7,81
ULMI 7,48
BĂNEASA 7,38
VEDEA 7,29
BULBUCATA 7,13
HOTARELE 7,09
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,64
GREACA 6,59
STOENEŞTI 6,58
BUCŞANI 6,36
MÂRŞA 6,34
GHIMPAŢI 5,83
VÂNĂTORII MICI 5,81
PRUNDU 5,8
CREVEDIA MARE 5,73
BUTURUGENI 5,58
OINACU 5,12
ROATA DE JOS 5,12
FLOREŞTI-STOENEŞTI 5,07
GĂUJANI 4,84
GOSTINARI 4,73
VĂRĂŞTI 4,58
DAIA 4,57
COLIBAŞI 4,54
RĂSUCENI 4,32
IZVOARELE 3,76
HERĂŞTI 3,7
STĂNEŞTI 3,58
CLEJANI 3,35
SCHITU 3,34
LETCA NOUĂ 3,18
ISVOARELE 2,85

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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