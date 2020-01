Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii anunța deunăzi că programele de sprijin pentru tomate și usturoi continuă. După cum ne spunea directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Giurgiu (DAJ), Petra Ochișor , ministrul a venit totodată cu o serie de lămuriri în acest sens.

Conform oficialului, programul pentru tomate va continua și în acest an, urmând ca ulterior să aibă loc o analiză pentru cei trei ani, pentru a vedea care a fost impactul acestuia.

”Sigur, am văzut oameni politici care sunt preocupați de programele pentru tomate și usturoi. Ambele programe vor continua în acest an. Avem 39.477.000 euro pentru extrasezonul din prima decadă, deci programul tomata în spații protejate va continua. Sigur, mai avem câteva îmbunătățiri ale actului normativ care se află deja în avizare. Am instituit și un registru de tratamente fito-sanitare, am stabilit ca inspecția să se facă la rodire și la comercializare, sunt câteva chestiuni de ordin tehnic pe care le-am primit din teritoriu și da, îl vom continua, vom face o analiză pe cei 3 ani și vom vedea ce a adus bun acest program și cum putem să-l îmbunătățim. Din punctul meu de vedere ar trebui să nu mai acordăm unei singure categorii, ar trebui să acordăm tuturor legumelor obținute în spații protejate și să-i încurajăm pe fermieri să se asocieze, să-și ambaleze, să-și sorteze marfa și să ajungă la consumator”, a precizat Emil Dumitru în cadrul unei emisiuni difuzată la AGRO TV.

Secretarul de stat a vorbit și despre datele oficiale, oferite de Institutului Național de Statistică, date care arată că impactul programului nu a fost cel dorit, iar țara noastră continuă să importe o cantitate uriașă de tomate.

”Noi va trebui să vedem cum facem pentru ca în PNS, unde sectorul legumicol ar trebui să fie clar unul din sectoarele prioritare ținând cont de cifrele de la INS, să putem să finanțăm, dar într-o manieră care să și producă un impact benefic: să creem locuri de muncă, să avem o producție predictibilă care să ajungă pe rafturile hypermarket-urilor, să le creștem forța fermierilor noștri. De aceea, sectorul legumicol are nevoie de niște programe cu adevărat serioase pe care să le finanțăm din fonduri europene. Vedeți că vorbim de pactul de ecologizare a Europei, Green Deal, reducerea emisiilor de carbon, sechestrarea carbonului în sol. Sunt lucruri noi și cred că și legumicultura noastră tradițională are o șansă pe nișa aceasta, dacă vom ști să o exploatăm”, a subliniat secretarul de stat.

(Jurnal)