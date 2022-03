În ultima sa conferință de presă , primarul Municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu , întrebat ce se mai aude cu nava-ponton achiziționată de către municipalitate de la Poliția de Frontieră, a dezvăluit tot ce a pătimit din cauza acesteia:

Nava asta Ponton nu este nici ponton nici navă. Pentru că nu are prevăzută, din construcție și pentru că fosta administrație publică locală nu a avut parte de consultant nautic decât în ultimele 3 zile, când și-au dat seama că realizează un proiect în care nu și-au luat consultant un specialist.

Vă reamintesc că pentru nava- ponton s-a finanțat cu 50% plata acelei nave abandonate de către Poliția de Frontieră și ne-a costat din bugetul local 20 de miliarde lei! Acești bani nu-i aveam dacă nu primeam ajutorul Guvernului și dacă nu negociam cu demisia pe masă, ori de câte ori a fost nevoie. Fiindcă și acolo, la nivel guvernamental, sunt priorități, iar nava ponton nu era o prioritate.

De când a venit acea navă noi trebuie să plătim tarif APDF-ului, circa 350 euro/lună, doar că stă în apă! Înțeleg că trebuie subvenționat și acest tip de activitate pentru plimbări de agrement pe Dunăre, dar nu v-ați întrebat de ce în 32 de ani nu s-a dezvoltat nicio activitate privată care să obțină și profit?

Navei acesteia i-a dispărut o parâmă. Ea a fost inițial acostată la Poliția de Frontieră, parâmele fiindu-mi asigurate de societatea care a construit nava: ”Electro-Scoica”. Am dorit să le plătesc parâmele. Cât credeți că este o parâmă? 2500 de euro!! Le-am solicitat să dea drumul la ancore, dar mi-au spus că nu pot, căci nu mai au lanț la vinci (n.red- troliu folosit pe bordul unei nave pentru manevrarea ancorei, a parâmelor, a lanțului de ancoră). Am întrebat atunci cum poate fi acostată nava și cum se poate urca pe ea. Am aflat astfel că nu a fost prevăzută să te urci direct pe ea, ci îi trebuie o pasarelă.

În concluzie am achiziționat o navă ponton la care avem nevoie de un alt ponton sau de o pasarelă ca să urcăm pe această navă-ponton, ce va fi interpusă între mal, pasarelă și nava de pasageri. Căci constructorii nu s-au gândit nici măcar la faptul că vor trebui să intre pe șenalul, navigabil al Canalului Sf. Gheorghe. A fost nevoie să modific proiectul , altfel spus, să mut malul (…)!?

(Jurnal)

foto: Giurgiu Tribune