Primarul municipiului, Adrian ANGHELESCU, răspunde acuzațiilor candidatului AUR – Giurgiu, Bogdan BRATU!

Inflamat de declarațiile contracandidatului său la funcția de primar al municipiului Giurgiu, Bogdan Bratu, la scurt timp după încheierea conferinței de presă a filialei AUR Giurgiu, de vineri, 29 martie, la prânz, susținută de acesta, primarul Adrian Anghelescu a publicat, în contrareplică, la rândul său, un material la fel de acid și de plin de acuzații: „Domnul Bratu, candidatul AUR la Primăria municipiului Giurgiu vrea cu orice preţ să devină vedetă. Urlă, acuză, se victimizează, merge pe străzi să arate ce se face şi cum se face, dar noţiuni de legislaţie, ioc. Păi unde aţi văzut dumneavoastră, domnule Bratu ca o stradă să fie asfaltată într-o săptămână. În ce film SF aţi văzut asta? Aveţi cumva idee câte autorizaţii trebuie obţinute şi câtă muncă există în spatele unui singur proiect de asfaltare a unei străzi? Nu mai spun de legislaţia care trebuie respectată…dar dumneavoastră știţi cum să o încălcaţi, nu staţi în drum de o şaibă şi aia ruginită. Să ştiţi, domnule Bratu, că toate străduţele şi parcurile pe unde vă faceţi dumneavoastră reclamă sunt prinse deja în proiecte, inclusiv pentru parcul de la Fabrica de Zahăr avem un proiect. Şi vă mai spun un secret: în afară de proiectele pentru care am câştigat deja finanţare europeană şi alte lucrări sau achiziţii care se desfăşoară acum în municipiul Giurgiu, un lucru extrem de important s-a întâmplat în mandatul meu – am degrevat primăria de datoriile colosale şi de executările silite. Vă promit, că în fiecare zi de acum încolo, vă voi prezenta fiecare proiect şi realizare din mandatul meu, şi veţi constata cu stupoare că eu, Adrian Anghelescu am făcut în 3 ani, cât nu au făcut alţii în 8. Şi aşa cum vorbeşte lumea prin oraş, că iau eu Xanax şi antidepresive, aceeaşi lume vorbeşte şi despre….ceva legat de nişte cluburi de swingeri, de diplome false şi mai grav, de vreo câteva tentative de suicid… Dar vă daţi seama că eu nu cred lumea, însă un lucru cert pot să spun şi anume că eu, de două ori pe an, sunt obligat să-mi fac analize amănunţite pentru a-mi putea păstra dreptul de a pilota, inclusiv cele antidrog şi pentru acele medicamente despre care spuneţi dumneavoastră că eu le-aş lua. Rezultatul analizelor? Pilotez în continuare, aşadar trageţi concluzia! Să auzim de bine şi succes în continuare!” Primar al municipiului Giurgiu: Adrian ANGHELESCU