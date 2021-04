Primarul comunei Oinacu, Fabian Țârcâ într-o scurtă interevedere, pe care am avut-o în aceste zile, ne-a spus în câteva cuvinte care a fost activitatea Primăriei Oinacu, de când a preluat mandatul și până acum. Cu același prilej am aflat care sunt proiectele de viitor demarate deja pentru dezvoltarea comunei pe care o conduce.

”Când am preluat mandatul în comună era jale, erau probleme cu școala (educația este un domeniu foarte important), am luat tablete tuturor elevilor 150 de copii din , clasele 1-8 și am dat de asemenea 14 tablete profesorilor. În felul acesta putem organiza cu succes și cursurile în sistem online la nevoie.

Am schimbat 200 de lămpi cu led în toate cele trei sate Comasca, Braniștea, Oinacu. Am pietruit mai multe drumuri de interes local, ce nu erau asfaltate. Avem un proiect depus pentru realizarea unui drum de interes local, cu o lungime de 6,2 km. Așteptăm să primim finanțarea anul acesta, sau cel mai târziu la începutul anului viitor, să începem asfaltarea.

Lucrăm la un proiect pentru rețeaua de gaze, în care suntem asociați cu comunele Gostinu și Daia, pe care vrem să îl depunem anul acesta la Ministerul Fondurilor Europene, proiect prin care să instalăm gaze în toată comuna Oinacu și bineînțeles în comunele cu care ne-am asociat. Acesta ar fi de departe cel mai mare proiect pe care l-a avut comuna și cel care va aduce oamenilor, după atâția ani, gazul mult râvnit!

Suntem preocupați de sănătatea cetățenilor noștri și din acest motiv un alt capitol important, în proiectele noastre de dezvoltare rurală, este modernizarea dispensarului și dotarea cabinetelor cu toată aparatura necesară. Avem un medic, dl Tudor Oleg și dorim să o aducem si pe doamna doctor Zamfir, de la Remuș care să asigure serviciile medicale din comună.

În ultimii 30 de ani la dispensar s-a reparat doar acoperișul, oamenii care așteptau să intre la medic stăteau în frig, fără o toaletă, nu puteau să bea nici un pahar cu apă. Am dat drumul la grupuri sanitare moderne atât pentru personalul medical cât și pentru pacienți. Nu e mare lucru dar e o schimbare după 30 de ani de așteptare. Toate acestea le-am făcut înainte de a accesa fondurile pentru modernizare, pentru a oferi cetățenilor condiții decente”.

Toate aceste lucruri mici ce nu au fost niciodată avute în vedere sunt necesare, erau dorite de cetățeni, dar au fost ignorate”.

„Avem multe proiecte în derulare și vă vom ține mereu informați cu privire la acestea, proiecte cu care vrem să ducem comuna la un alt nivel de dezvoltare, astfel încât diferența între sat și oraș să fie cât mai mică”, ne spunea domnul Fabian Țârcă.

(Jurnal)