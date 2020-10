Aflat la al șaselea mandat de primar, Constantin Cărăpănceanu a depus, în după-amiaza zilei de miercuri, 21 octombrie, jurământul de investitură pentru următorii patru ani.

„Iubesc cetăţenii acestei localităţi, iar sentimentul este unul reciproc, drept dovadă fiind şi faptul că mi-au oferit cel de-al șaselea mandat. Cât despre promisiunile mele în faţa cetăţenilor, nu ştiu dacă mai este loc de cuvinte, căci faptele vorbesc de la sine. Eu cred că nu i-am dezamăgit pe locuitorii comunei Ghimpaţi. Am promis mai puţin şi am făcut (şi voi face) cât am putut de mult”, ne spunea, după depunerea jurământului, primarul Constantin Cărăpănceanu.

Primarul Cărăpănceanu, aflat la al șaselea mandat, este unul dintre cei mai longevivi edili în funcție, fiind, totodată, liderul de necontestat al majorității primarilor din județ.

Ceremonia de investitură a avut loc în prezența subprefectului Mirel Brăgaru.

(Jurnal)