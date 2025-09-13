Primarul comunei Oinacu a discutat la Guvern despre proiectele de dezvoltare locală

duminică, septembrie 14, 2025
Primarul comunei Oinacu a efectuat o vizită la Palatul Victoria, unde a avut o întrevedere cu secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase. În cadrul discuțiilor, edilul i-a prezentat oficialului guvernamental proiectele pe care își dorește să le implementeze la nivel local, în beneficiul comunității.

„Am primit asigurări că voi fi sprijinit pentru rezolvarea acestora. Țin să îi mulțumesc domnului secretar general pentru sprijinul acordat până acum, dar mai ales pentru sprijinul pe care îl voi avea în implementarea acestor proiecte, astfel încât să putem vorbi despre comuna noastră, Oinacu, ca despre o comună cu adevărat europeană”, a declarat primarul.

Întâlnirea de la Guvern reprezintă un pas important în direcția atragerii de resurse și sprijin instituțional pentru dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice din Oinacu.

Edilul a subliniat că mizează pe colaborarea strânsă cu autoritățile centrale pentru ca proiectele locale să devină realitate, sub deviza „Oinacu pe primul loc” și „Împreună pentru Oinacu”.

