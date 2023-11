Primarul comunei Florești Stoenești, Constantin Dumitru: ”Rîul Sabar ar putea reveni în albia comunei noastre, în circa 2-3 săptămâni!”

”Strigătul nostru a fost auzit…doar pe jumătate!” – scrie primarul localității Florești Stoenești ( județul Giurgiu), Dumitru Constantin, pe pagina de facebook. Prin acest mesaj, primul edil al localității face trimitere la cazul fără precedent în această comună, conform căruia râul Sabar a rămas de ceva vreme fără debit de apă, din cauza unor lucrări executate în amonte de localitatea Florești Stoenești, ce au deviat cursul normal al râului. Râul Sabar, era amenințat cu dispariția, din cauza lucrărilor ANIF Dâmbovița, ce au condus la scăderea debitului apei, aproape de tot. De atunci și până în prezent primarul comunei Florești- Stoenești a continuat protestele în cadrul comunei, solicitând cetățenilor să i se alăture, sub deviza ”ANIF Dâmbovița, dați-ne Sabarul înapoi!” În aceleași timp Constantin Dumitru a făcut demersuri la toate forurile competente, cu speranța că lucrurile se vor rezolva. Între timp primarul a mobilizat cetățenii pentru ca în fiecare week-end să intre, cu mijloace mecanice și manuale, pentru curățarea albiei minore a râului. Cu câteva zile în urmă edilul a anunțat cu oarece satisfacție: ” Din 6 noiembrie vine iar apă pe Sabar, dar protocolul de colaborare privind curățarea albiei minore a fost respectat doar de către Consiliul Local al comunei Florești-Stoenești, Apele Române s-au făcut că plouă” , mai preciza primarul Dumitru Constantin.

Noi am dat banii pentru carburant, ei au uitat să trimită utilajele – menționa edilul. Contactat de redacția noastră, primarul Dumitru Constantin ne spunea: Momentan nu se vede nimic, însă trebuie ținut cont că sunt 40 de kilometri în amonte. La un debit de 3 metri / secundă, asta înseamnă că apei îi va trebui cam 2-3 săptămâni să ajungă la noi. Întrebat dacă mai au încredere în cuvântul celor de la ANIF Dâmbovița, Constantin Dumitru ne-a spus: Eu cred că de data asta nu-și permit să ne mintă. Deja ne-au cerut să verificăm dacă nu cumva s-au făcut baraje artificiale pe cursul râului. Întorcându-mă la chestiunea curățirii albiei râului lucrurile au rămas neschimbate. După ce am făcut un protocol, după ce l-am semnat, am dat o hotărâre de Consiliu local prin care am disponibilizat sumele de bani, însă din partea lor a rămas… ca în tren!, cum se zice. Am avut o discuție cu directorul de la administrația bazinală Argeș – Vedea, după care noi am făcut și o adresă de protocol.. Ne-a acceptat protocolul , dar ei nu a mai venit nimeni din partea lor să facă curățenie. Din câte am aflat, acolo este vorba despre niște lupte politice interne în urma cărora noi am devenit victime colaterale – ne-a mai spus primarul localității Florești – Stoenești, Constantin Dumitru. (Florian Tincu)