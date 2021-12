Primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu, preciza într-o postare pe pagina sa de Facebook, principalele subiecte dezbătute la conferința de presă desfășurată în cursul săptămânii trecute.

Primul subiect abordat de primarul Adrian Anghelescu, în conferință de presă, a fost situația economică actuală a Primăriei. Edilul a făcut o comparație între valoarea datoriilor existente la opt zile după preluarea mandatului, respectiv 30 octombrie 2020 și valoarea datoriilor existente la data de 29 octombrie 2021.