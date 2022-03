„Ministerul Dezvoltării a alocat municipiului Giurgiu suma de 2.128.449 de lei pentru plata agentului termic în luna ianuarie 2022. Subvenția este acordată pentru consumul de gaze naturale. Săptămâna trecută, municipiul Giurgiu a primit 628.969 de lei pentru plata gazelor naturale folosite pentru încălzire în luna februarie.

Am cerut Guvernului României găsirea unei soluții de subvenționare a prețului la gigacalorie pentru municipiul Giurgiu. Am inițiat acest demers după ce Primăria Giurgiu a epuizat toate resursele financiare disponibile. Primăria a făcut eforturi să plătească subvenția și să nu crească prețurile la consumatori. Însă, prețul cu care Primăria Giurgiu achiziționează gazul a crescut de cinci ori față de anul trecut. Este vorba de o criză energetică la nivel european, iar Primăria Giurgiu nu are resursele financiare pentru a contracara efectele acestei crize.