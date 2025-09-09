marți, septembrie 9, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate PREȘEDINTELE CJ GIURGIU, TOMA PETCU, ANUNȚĂ ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR LA NOUA VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GIURGIU

PREȘEDINTELE CJ GIURGIU, TOMA PETCU, ANUNȚĂ ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR LA NOUA VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GIURGIU

Jurnal
-
0
PREȘEDINTELE CJ GIURGIU, TOMA PETCU, ANUNȚĂ ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR LA NOUA VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GIURGIU

La începutul lunii iulie a fost semnat contractul pentru realizarea noii Variante Ocolitoare a municipiului Giurgiu, iar astăzi președintele Consiliului Județean, Toma Petcu, a anunțat demararea efectivă a proiectului, care va avea o lungime de 12,06 km.

Noua Varianta Ocolitoare (VO) Giurgiu va fi construită la standard de drum național, cu patru benzi de circulație (câte două pe sens, separate prin parapet median). Traseul va trece prin localitățile Giurgiu, Frătești, Stănești și Slobozia și va fi racordat la drumul de legătură dintre DN5 și Podul Prieteniei, printr-un sens giratoriu amplasat pe DN5.

Durata de execuție prevăzută în contract este de 36 de luni, iar pe parcurs vor fi realizate:
– patru poduri peste canalele de irigații,
– două pasaje peste calea ferată București – Giurgiu și peste Magistrala 902 București – Videle,
– două parcări de scurtă durată (pe ambele părți ale drumului).

Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021–2027, valoarea contractului ridicându-se la 350,8 milioane lei (fără TVA).

VREMEA

Giurgiu
câțiva nori
26.9 ° C
26.9 °
26.9 °
29 %
4.1kmh
15 %
mar
26 °
mie
34 °
J
33 °
vin
24 °
S
28 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com