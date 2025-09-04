joi, septembrie 4, 2025
Prefectul Județului Giurgiu – prof. Ion Ghimpețeanu: ” În prezent, Instituția Prefectului își desfășoară activitatea cu un deficit de 14 angajați, acoperind, cu eforturi conjugate, lipsa de personal…”

„Având în vedere apariția în mediul online a unei postări referitoare la activitatea Instituției Prefectului, Județului Giurgiu, cu referire la resursa umană și modul de funcționare a personalului, prezența și necesitatea unei bune funcționări atât în incinta instituției cât și la activitățile de pe teren, doresc să precizez că respectiva postare are la baza o gravă dezinformare în toate aspectele menționate.

Doresc să precizez că Instituția Prefectului Județul Giurgiu funcționa de mai bine de 2 ani, până la data de 28 februarie 2025, cu deficit de personal, respectiv 24 de angajați (inclusiv prefectul și cei doi subprefecți până la data de 28 februarie 2025, apoi un subprefect) din 44, câți prevede organigrama.

Legat de activitatea consilierilor, menționez că în cadrul Cancelariei Prefectului, semnează zilnic condica 3 angajați, pe criterii strict profesionale, în conformitate cu legea, funcția de consilier personal fiind vacantă.

Acesta este și motivul pentru care am făcut demersuri de deblocare a unor posturi-cheie din aparatul de specialitate. În prezent, Instituția Prefectului își desfășoară activitatea cu un deficit de 14 angajați, acoperind, cu eforturi conjugate, lipsa de personal.

Pe această cale doresc să felicit întreaga mea echipă care a dat și dă în continuare dovadă de maximă eficiență.

Acestea sunt informații corecte și conforme cu realitatea.”

Prefect al Județului Giurgiu – prof. Ion Ghimpețeanu

