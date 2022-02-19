Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 19.02.2022:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 11,27
SĂBĂRENI 26,09
JOIŢA 19,63
OINACU 18,33
MUNICIPIUL GIURGIU 17,26
OGREZENI 16,07
ORAŞ MIHĂILEŞTI 15,94
IZVOARELE 14,25
MALU 14,21
GRĂDINARI 13,91
MIHAI BRAVU 13,15
IEPUREŞTI 12,98
BOLINTIN-DEAL 12,16
GOSTINU 11,58
GREACA 11,51
COLIBAŞI 11,45
CĂLUGĂRENI 11,08
DAIA 10,55
GOGOŞARI 10,49
LETCA NOUĂ 10,21
SINGURENI 10,17
ADUNAŢII-COPĂCENI 10,1
SLOBOZIA 10,1
BĂNEASA 10,04
GHIMPAŢI 9,98
FLOREŞTI-STOENEŞTI 9,91
ULMI 9,85
FRĂTEŞTI 9,52
COMANA 8,52
VÂNĂTORII MICI 8,33
STOENEŞTI 7,77
VEDEA 7,75
PUTINEIU 7,55
HERĂŞTI 7,48
ORAŞ BOLINTIN-VALE 7,22
ISVOARELE 7,2
STĂNEŞTI 7,2
VALEA DRAGULUI 7,18
GĂUJANI 7,12
SCHITU 6,89
BUTURUGENI 5,87
PRUNDU 5,8
COSOBA 5,78
GĂISENI 5,42
CREVEDIA MARE 5,34
GOSTINARI 4,8
ROATA DE JOS 4,75
BUCŞANI 4,62
MÂRŞA 4,48
VĂRĂŞTI 4,43
RĂSUCENI 4,38
BULBUCATA 4,29
CLEJANI 4,21
HOTARELE 3,72
TOPORU 2,33

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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