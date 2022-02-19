Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 19.02.2022:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|11,27
|SĂBĂRENI
|26,09
|JOIŢA
|19,63
|OINACU
|18,33
|MUNICIPIUL GIURGIU
|17,26
|OGREZENI
|16,07
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|15,94
|IZVOARELE
|14,25
|MALU
|14,21
|GRĂDINARI
|13,91
|MIHAI BRAVU
|13,15
|IEPUREŞTI
|12,98
|BOLINTIN-DEAL
|12,16
|GOSTINU
|11,58
|GREACA
|11,51
|COLIBAŞI
|11,45
|CĂLUGĂRENI
|11,08
|DAIA
|10,55
|GOGOŞARI
|10,49
|LETCA NOUĂ
|10,21
|SINGURENI
|10,17
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|10,1
|SLOBOZIA
|10,1
|BĂNEASA
|10,04
|GHIMPAŢI
|9,98
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|9,91
|ULMI
|9,85
|FRĂTEŞTI
|9,52
|COMANA
|8,52
|VÂNĂTORII MICI
|8,33
|STOENEŞTI
|7,77
|VEDEA
|7,75
|PUTINEIU
|7,55
|HERĂŞTI
|7,48
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|7,22
|ISVOARELE
|7,2
|STĂNEŞTI
|7,2
|VALEA DRAGULUI
|7,18
|GĂUJANI
|7,12
|SCHITU
|6,89
|BUTURUGENI
|5,87
|PRUNDU
|5,8
|COSOBA
|5,78
|GĂISENI
|5,42
|CREVEDIA MARE
|5,34
|GOSTINARI
|4,8
|ROATA DE JOS
|4,75
|BUCŞANI
|4,62
|MÂRŞA
|4,48
|VĂRĂŞTI
|4,43
|RĂSUCENI
|4,38
|BULBUCATA
|4,29
|CLEJANI
|4,21
|HOTARELE
|3,72
|TOPORU
|2,33
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)