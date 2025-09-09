Pensia pentru limita de vârstă și opțiunea de a continua activitatea!

Casa de Pensii ar trebui, în numele transparenței și a rolului pe care îl are, să ofere populației în mod real informații utile, pertinente, pe înțelesul tuturor cetățenilor, adaptate contextului și interesului pe care aceștia îl manifestă.
Am primit întrebări despre modul cum cetățenii își pot continua activitatea după ce au ieșit la pensie, despre cum își pot cumula veniturile și despre stagiul minim de cotizare. În lipsa unor răspunsuri punctuale și în timp util, ne-am interesat și vă informăm
Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare CONTRIBUTIV prevăzute de lege (Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare CONTRIBUTIV pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi continuarea activităţii, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani).
Opțiunea între acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi continuarea activităţii, până la împlinirea vârstei de 70 de ani, NU este aplicabilă persoanelor care: o au îndeplinit condiţiile de vârstă standard de pensionare şi stagiu minim de cotizare/stagiu minim de cotizare contributiv anterior datei de 1 ianuarie 2024; – s-au pensionat anterior datei de 1 ianuarie 2024; – se pensionează după data de 1 ianuarie 2024, cu reducerea vârstei standard de pensionare, conform legii; – își continuă activitatea în baza unui alt contract individual de muncă/raport de serviciu, ulterior înscrierii la pensie pentru limită de vârstă, la vârsta standard de pensionare.
Vârsta standard de pensionare reprezintă vârsta, stabilită de lege, pentru bărbaţi şi femei, în raport cu anul şi luna naşterii ( prevăzută în anexa nr. 5 la lege) de la care aceştia pot obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care operează reducerile prevăzute de lege.
Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la lege.
Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5, la lege.
Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare contributiv și stagiul minim de cotizare contributiv pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii (anexa nr. 5 la lege).
În situația femeilor, vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare CONTRIBUTIV cresc eșalonat, în intervalul septembrie 2024 – ianuarie 2035, astfel:
Vârsta standard de pensionare creşte de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani; Stagiul complet de cotizare contributiv crește de la 32 de ani și 8 luni la 35 de ani.
Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp constituită din:
– stagiul de cotizare contributiv;
– perioadele asimilate stagiului de cotizare;
– perioadele necontributive recunoscute ca stagii de cotizare, conform legii.
Stagiul de cotizare contributiv reprezintă perioada de timp pentru care:
– s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;
– asiguraţii cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.
(Jurnal)
Foto: Romania Tv; G4 Media