În cursul zilei de luni, 24 februarie, la redacția „Jurnalului giurgiuvean” s-au prezentat doi tineri părinți, care au ținut să își facă neapărat cunoscută povestea prin care au trecut cu fetița lor, în vârstă de șapte ani și 9 luni. Cea care ne-a relatat, amănunțit, situația, a fost Mădălina Ștefan, mama copilei.

„Joi după amiaza, mai exact joi seara, am fost cu copilul la Spital. Deja copilul venise de miercuri, de la școală, cu stări, cu dureri de cap, cu febră. Fata învață la Școala 8, la pregătitoare. Eu i-am dat inițial niște antitermice acasă, dar, văzând joi după amiază că febra și durerile de cap persistă, am luat decizia să mergem la Spital. Am ajuns seara, undeva, între orele 18,00 – 19,00 cu ea la Spital, cu febră 39,5, cu ochii foarte roșii (înainte să plecăm, ea a și plâns, pentru că urăște ideea de spital), și de la febră.

Am intrat la doctorul Drăgulin Florian, un medic nou, la urgență la Pediatrie, i-am spus simptomele copilului, a consultat-o cu stetoscopul, a întrebat-o dacă o doare pe undeva, s-a uitat în gâtul ei. Așa cum am spus, fata a plâns acasă, și avea nasul înfundat, și apoi doctorul s-a așezat la birou și a început să scrie la o rețetă.

Normal, am vrut să întreb dacă se poate face testul copilului (n.r. – testul pentru gripă). Se uită la mine și zice „Pentru ce, test?”, iar eu i-am răspuns că este vorba despre testul gripal, că, la câte se întâmplă în țara asta, am toate motivele să mă îngrijorez. Iar replica dumnealui a fost că exagerez, că nu este cazul. Mai mult, i-a spus asistentei să îi pună fetiței un supozitor cu Novocalmin. Am vrut să fac testul pentru liniștea mea, ca mamă…Mi-a spus că nu au testul în spital, și m-a îndrumat către farmaciile de vis-a-vis de spital, unde nici nu s-a găsit și nici nu se găsește. Am aflat ulterior că sunt, totuși, teste, dar că nu sunt pentru toată lumea…M-a chemat, să îmi explice rețeta: Nurofen, Panadol, ceea ce îi dădeam copilului de miercuri, Tobradex (picături de ochi, și dumnealui a spus: „Cred că o să facă conjunctivită, că are ochii roșii”). L-am întrebat atunci ce culoare ar fi trebuit să aibă ochii copilului la febră 39,5. Și încă un spray antiviral și Bixtonim…Asta este tot ceea ce mi-a dat acest doctor, fără să i se facă o analiză, nimic.

Am plecat, am tratamentul acasă (am cumpărat tot în afară de medicamentul pentru conjunctivită). Ieri dimineață (n.r. duminică, 23 februarie),după cinci zile, copilul a făcut în continuare febră. Semnalul de alarmă a fost că, pentru prima dată până la aproape opt ani, copilul meu face cinci zile consecutiv febră, cu toate că i s-a prescris un tratament. Îi scădea o oră, două, febra, după ce îi dădeam tratamentul, după care iar o luam de la capăt.

În acel moment, am decis să plecăm la București, la Budimex. Acolo, am spus tot ce am pățit, și imediat a venit răspunsul „Sunt simptome de gripă”. Am făcut testul, iar testul a ieșit pozitiv pentru gripa de tip B. Acum, fetița este sub tratament pentru gripă, este acasă. Ieri (n.r – duminică) am fost din nou și la domnul doctor, și dumnealui, pe un ton ironic, ne-a întrebat dacă mai avem și alte probleme pe acasă. Mai mult, era foarte uimit de faptul că fata nu avea conjuctivită, ci gripă.

Dacă am venit la dumneavoastră, nu am venit să facem neapărat rău cuiva, ci să nu mai pățească și alți părinți ce am pățit noi. Cei de la București ne-au spus că, dacă mai stăteam cu fata o zi sau două, ajungea să îi fie afectați plămânii și…copilul putea muri!

De la București a venit cu un tratament foarte puternic, doză dublă, de șoc, cu antibiotice și alte medicamente specifice acestui tip de gripă. Din fericire, a început să răspundă la tratament”, mai spuneau părinții revoltați.

Până la momentul redactării materialului, conducerea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu nu a fost înștiințată oficial de acest caz. Contactată, totuși, managerul SJU Giurgiu, Mihaela Rață, a precizat, pentru „Jurnal giurgiuvean”, că cei doi părinți sunt înscriși la audiență pentru data de miercuri, 26 februarie.

Vom reveni cu amănunte cu privire la evoluția acestui caz, pe măsură ce acestea vor apărea.

(Jurnal)