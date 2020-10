Începând din această săptămână, ne propunem să facem auzită vocea celor mai importanți giurgiuveni, cititorii publicației noastre, ca urmare a numărului tot mai mare de comentarii și sugestii făcute de cei care urmăresc, mai ales pe www.jurnalgiurgiuvean.ro , articolele publicate.

Primele păreri și sugestii ce vor fi publicate sunt cele postate la articolul legat de întâlnirea primarului Adrian Anghelescu, cu forțele direct implicate în reducerea numărului de accidente rutiere din municipiu. Reamintim că întâlnirea dintre edil și reprezentanții birourilor de poliție rutieră atât de la Direcția Poliției Locale, cât și de la Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, a avut loc urmare a tragediei petrecute la sfârșitul săptămânii trecute, când un subofițer de la Inspectoratul de Jandarmi al Județului Giurgiu și-a pierdut viața pe trecerea de pietoni, în urma unui accident grav.

Iată, mai jos, comentariile postate de cititorii noștri, referitor la situația prezentată:

„Să se ia măsuri și în privința examinatorilor de la traseu. Că te ia la traseu, îti pune mâna pă volan, insensurile giratorii unde este aglomeratie te forteaza sa te bagi in trafic(sa aplici tupeu) si dupa ce te-ai băgat îti pune frâna si te da jos(respins) cum ca nu ai acordat prioritate. Si uite asa o data de doua iar intr-un final cer si ei ceva verzișori. Sa schimbe examinatorii, sînt 2 băieti tineri care nu au habar sa examineze, nu sunt examinatori. Am ajuns, noi ca si candidati sa plecam la București sa ne obtinem permisul de conducere. E de-a râsu-plînsu. Unul dintre examinatori mai si ameninta ca daca ii mai facem reclamatie nu o sa mai lum permisu nici la bucuresti, la timisoara sa ne ducem sal luam, ca lui nu are ce sai faca nimeni. Bujor parca il cheama si pa celalant Miu. Nuște pusti care sa crede zmei, da nu sînt.Din 24 da persoane pa liste ia permis dacat 4-5 persoane( doar ăia care a iesit in fata cu ceva). Sîntem multi care încercăm sa luam si noi un carnet si o sa le facem plangere mai departe daca la giurgiu nu se sesizeaza nimeni” – Flory Florin

„La trecerea de pietoni de la Maiorescu trebuie un semafor pentru pietoni, acolo se trece in continuu, plus ca se parchează neregulamentar in fata farmaciei si esti forțat de multe ori sa treci de pe o banda pe alta chiar pe trecere” – Oprea Catalin

„De ce nu instaleaza camere radar?” – Arabella Snabel

„La trecerea de pietoni de la sunny,chiar în fața restaurantului este un boschet care maschează zona de așteptare a pietonilor pentru a traversa șoseaua ,motiv pentru care face imposibilă vizibilitate șoferilor ,o hotărâre dată de cei în măsura ar trebui să interzică plantarea sau existența pomilor sau arbustilor în apropierea trecerilor de pietoni care îngreunează vizibilitate sau reduc iluminatul pe timp de noapte din cauza cracilor!” – Filimon Marian Razvan

„Filimon Marian Razvan si pe refugiu sunt 3 indicatoare…nu că nu ar trebui să fie dar trebuiesc puse pe ceva mai înalt…nu se văd pietonii” – Fanel Vilcu

„La fiecare trecere mergea câte o denivelare de viteză la 4 metri jumătate” – Laurentiu Laur

„Propuneri pentru îmbunătăţirea circulaţiei rutiere în Giurgiu: 1. Iluminarea pe timp de noapte a tuturor trecerilor de pietoni, inclusiv cele de pe arterele secundare; 2. Construirea de refugii la toate trecerile de pietoni de pe B-dul Bucureşti; 3. Interzicerea virării la stânga pe B-dul Bucureşti, aşa cum s-a procedat pe B-dul Mihai Viteazul, inclusiv la intersecţia de la Casa cărţii; 4. Trecerea de pietoni de la Liceul Maiorescu să fie semaforizată iar trecerea de pietoni de la Şcoala 4 să aibă o supraînalţare pentru reducerea vitezei; 5. La trecerile de pietoni din Piaţa centrală trebuie prelungit trotuarul până la limita dintre stradă şi parcare (acum trecerea apare dintre două maşini parcate şi abia se vede pietonul când apare dintre maşini); 6. Înlăturarea tuturor obiectelor inutile care obstrucţionează vizibilitatea pietonilor atunci când se angajează în trecerea străzii (ex: arborii din faţa Restaurantului Sunny de pe B-dul Bucureşti şi de la trecerea de pietoni dintre Parcul elevilor şi Magazinul Sigma. Aici mai trebuie menţionat faptul că se vinde pepeni şi cartofi chiar la capătul trecerii, obligând pietonii să circule pe partea carosabilă). 7. Anumite strazi din municipiu ar trebui transformate în străzi cu sens unic pentru decongestionarea traficului şi crearea de locuri de parcare; 8. Sensul giratoriu de la Căprioara ar trebui semaforizat cu semafoare inteligente care să mărească sau să micşoreze timpii de aşteptare în funcţie de intensitatea traficului (până atunci, măcar prezenţa unor poliţişti locali în sens ar mai rezolva cât de cât traficul); 9. Identificarea şi ridicarea tuturor rablelor abandonate care ocupă parcările sau domeniul public; 10. Crearea de noi parcări în locurile unde permite acest lucru.” – Moise Sorin

Mai mult, au fost și cetățeni care ne-au contactat telefonic, dorind să își facă auzite doleanțele. Unul dintre aceștia, Cristian Ioan, se plângea de faptul că, deși are permis de pescuit pe Dunăre, emis de autorități, nu poate să își urmeze pasiunea, deoarece atât accesul prin Zona Liberă, cât, mai ales, pe șoseaua ce duce spre „Mucă”, este interzis. „Eu ce fac, las mașina la intersecție, la parcarea de la Parcul „Fără Nume”, și car, mai bine de doi kilometri, în spate, toate sculele de pescuit, scaun și așa mai departe? Ar trebui lăsate măcar autoturismele să intre, dacă cele de marfă (camionete sau tractoare cu remorcă) nu au voie…”, mai declara, telefonic, cititorul nostru.

Îi încurajăm, în continuare, pe cei care ne urmăresc, atât on-line, cât și edițiile print, să ne transmită comentarii, sugestii sau opinii cu privire la aspectele care îi interesează, toate acestea devenind, mai apoi, știri sau părți în rubrica „Părerea cititorilor contează”.

(Jurnal)

N.r. – Menționăm că nu am intervenit în niciun fel în textele scrise de cititorii giurgiuveni, acestea fiind preluate exact așa cum apar pe pagina de facebook a ziarului nostru.