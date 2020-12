Cel mai bogat om de afaceri constănțean, Corneliu Idu, cu o avere estimată la peste 250 milioane de euro, a murit în noaptea de marți spre miercuri, după ce a fost infectat cu coronavirus, potrivit publicației locale ReplicaOnline.ro . Acesta ar fi făcut atac de cord. Cel decedat avea 71 de ani.



Născut în anul 1950, în județul Constanța, Corneliu Idu este cunoscut drept unul dintre milionarii județului de pe malul mării.

Corneliu Idu deținea mai multe afaceri, printre care si ”SC Idu Shipping and Services SRL”. El era totodată și patronul arenelor de tenis IDU din stațiunea Mamaia, unde s-a pregătit și Simona Halep.

Companiile aflate în portofoliul lui Corneliu Idu sunt: ”Idu Shipping and Services SRL Constanta”, ”Octogon Shipping and Services SRL Constanța” (acționar unic), ”Octogon Gas and Logistics SRL Constanța” (acționar unic), ”Coremar S.A. Constanța” (acționar), ”Boraz Holding AG. Zurich/Elveția” (acționar unic) , ”Comvex S.A. Constanța” (acționar majoritar), ”Tenis Club Idu SRL Mamaia” (acționar unic).

Comvex Constanța (una dintre afacerile în care Idu este acționar majoritar) este unul dintre cei mai importanți operatori portuari de la Marea Neagră. Publicațiile media acordă mai multe informații despre trecutul agitat al omului de afaceri. A fost director al companiilor maritime CNM Navrom și CNM Romline. A fost acuzat de abuz în serviciu și de crearea unui prejudiciu de peste 14 milioane de dolari, prin vânzarea navelor, în urma unei licitații internaționale, cu tot cu combustibilul aflat la bord (peste 15O.OOO litri motorină și 1,5 milioane litri de păcură). A beneficiat de două prescrieri spectaculoase în dosarele care au pus flota României pe butuci. După doisprezece ani de amânare, inculpatul a fost exonerat de toate acuzațiile și învinuirile.

Deși era om de afaceri, Corneliu Idu nu apare în mass media cu donații ori campanii de întrajutorare socială. El a fost însă sponsorul jucătoarei de tenis, Simona Halep, după cum ea însăși mărturisea într-un interviu.

„… Am avut noroc că la 16 ani am avut sponsor de la Constanta, domnul Corneliu Idu, care m-a ajutat doi ani cu tot, mi-a plătit tot. M-a ajutat mult la momentul acela. E foarte greu, sunt costuri foarte mari, îți trebuie o situație financiară destul de bună ca să poți să faci tenis, e un sport scump. Dar cu multă încredere și puțină nebunie, cum am mai spus, se poate și din situații mai puțin bune financiar să ajungi sus”, declara Simona Halep în urmă cu câțiva ani, pentru Adevarul.ro .

(Jurnal)