Paco Rabanne a murit la vârsta de 88 de ani

Născut în 1934 lângă San Sebastián, Spania, Rabanne s-a mutat în Franța la o vârstă fragedă, după ce a fugit de războiul civil spaniol. El a continuat să studieze arhitectura la École Nationale des Beaux Arts din Paris, înainte de a trece în modă la vârsta de 30 de ani.

În 1969, designerul a lansat primul său parfum, intitulat Calandre, parfumul devenind rapid o parte de mare succes a afacerii sale.

„Casa Paco Rabanne dorește să-l onoreze pe designerul și fondatorul nostru vizionar care a murit astăzi la vârsta de 88 de ani. Printre cele mai importante figuri ale modei ale secolului XX, moștenirea sa va rămâne”, se arată într-un comunicat al companiei-mamă Puig. la mărcile lui Rabanne.

The House of Paco Rabanne wishes to honour our visionary designer and founder who passed away today at the age of 88. Among the most seminal fashion figures of the 20th century, his legacy will remain a constant source of inspiration. pic.twitter.com/H2ARz41BjY

— Paco Rabanne (@PacoRabanne) February 3, 2023