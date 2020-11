Mandatul parlamentarilor se apropie de final, astfel că este și un moment al statisticilor. Din județul Giurgiu, de departe, se remarcă social-democrata Cristina Elena DINU, aflată, de altfel, la primul mandat de deputat. Totodată, aceasta și-a propus ca, pe 6 decembrie, să îi convingă pe locuitorii județului nostru de faptul că îi pot acorda un vot de încredere, astfel încât, în următorii patru ani, să îi reprezinte în Parlamentul României, tot în calitate de deputat al județului Giurgiu, pe aceleași liste ale Partidului Social Democrat.

Scurtă prezentare

Născută la 7 august 1971, Cristina Elena Dinu a ocupat, pe rând, funcții importante: manager al spitalelor din Giurgiu și Călărași, manager al Serviciului Județean de Ambulanță Giurgiu, subprefect sau inspector guvernamental. Cu fiecare ocazie, și-a făcut datoria, astfel încât a vrut ca după terminarea activității într-un domeniu să nu aibă nimeni să îi reproșeze ceva.

Am rugat-o pe Cristina Elena Dinu să ne spună, în câteva cuvinte, ce o motivează să își continue munca de parlamentar, începută cu patru ani în urmă.

„În anul 2016 mi-am preluat primul mandat în Camera Deputaților și mi-am desfășurat activitatea în cadrul Comisiei pentru Sănătate și Familie în calitate de secretar.

Astăzi vin în fața dumneavoastră în calitate de candidat, cu dorința de a vă reprezenta din nou în Parlamentul României.

Cred cu tărie că politica este cu oameni și pentru oameni. În cei 4 ani de activitate, mi-am pus întreaga expertiză la dispoziție pentru a face legi mai bune. Pentru noi toți. Am lucrat alături de colegii mei și alături de pacienți pentru ca diabetul să poată fi prevenit, pentru ca vaccinurile să ajungă mai repede la noi toți, pentru ca prematurii să primească o îngrijire corespunzătoare și pentru ca medicamentele esențiale să nu mai lipsească pe piața din România. Am luptat pentru ca osteoporoza, o boală care afectează multe femei, să aibă parte de cele mai noi tratamente. Am luptat pentru ca pacienții români să aibă parte de aceleași tratamente ca pacienții din alte state europene!

Am reușit să facem multe lucruri, dar mai sunt multe altele de făcut!

Pentru dumneavoastră, alături de dumneavoastră!”

Cel mai activ parlamentar giurgiuvean

În cei patru ani de mandat, deputatul Cristina Elena Dinu a avut, dacă este să sintetizăm activitatea, una dintre cele mai active prezențe atât în plenul Camerei Deputaților, cât și la tribuna acestui for legislativ.

În timpul mandatului, deputatul giurgiuvean a avut 42 de luări de cuvânt, dintre care 31 în timpul ședințelor, 11 dintre acestea fiind declarații politice. De asemenea, Cristina Elena Dinu a depus alte 46 de declarații politice în scris.

În ceea ce privește propunerile legislative, și la acest capitol Elena Dinu este printre cei mai activi. În patru ani, a avut 76 de propuneri legislative, circa jumătate dintre acestea (35, mai exact) devenind chiar legi.

Numărul mare de interpelări și întrebări – cele mai multe vizând domeniul sanitar și cel social – o situează pe Elena Dinu, de asemenea, pe un loc fruntaș. 54 de asemenea acțiuni în Parlamentul României au fost formulate de către parlamentarul giurgiuvean, aceasta participând și votând șapte moțiuni de cenzură.

Cele mai importante activități ale Cristinei Elena Dinu

Prima propunere legislativă, devenită, de altfel, lege, ce are numele parlamentarului social-democrat giurgiuvean trecut în dreptul inițiatorilor este Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 550 din 29 noiembrie 2004, privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române.

Au urmat un proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, o propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, un proiect privind înființarea programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană ș.a.

Multe dintre întrebările și interpelările sale s-au referit la situații întâlnite mai ales în județul nostru. Astfel, Cristina Elena Dinu a atras atenția miniștrilor de resort cu privire la Subfinanţarea asistenţei medicale primare, Situaţia reală a copiilor cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, Situaţia incredibilă a persoanelor instituţionalizate din jud. Giurgiu , rămase fără mâncare, Deficitul de grădiniţe şi posturi didactice din jud. Giurgiu, Braconajul piscicol din jud. Giurgiu.

În total, conform datelor statistice de pe site-ul Camerei Deputaților, în cei patru ani de mandat, Cristina Elena Dinu a vorbit, în plen, în cele 74 de ședințe regăsite, aproape o oră și jumătate.

Pentru toată activitatea desfășurată în Parlament, loc în care nu a uitat că giurgiuvenii sunt cei care au trimis-o, și pentru aceștia acționând de fiecare dată, publicația noastră îi acordă Cristinei Elena Dinu, deputat PSD de Giurgiu, titlul de OMUL SĂPTĂMÂNII.

