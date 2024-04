Oare cum să facem ca pe 9 iunie să nu mai călcăm din nou pe greblă!

Scriam cu ceva timp în urmă că, din păcate, lipsa de competențe reale, de proiecte sustenabile, de viziune, de existența unor echipe de profesioniști, de lipsa de inteligență a unora dintre candidați, i-ar putea obliga la un moment dat pe aceștia să alcătuiască grafice pentru a susține băile de mulțime fără să se calce pe picioare, prin aceleași locuri din municipiu! Nu ni se prezintă decât filmulețe postate pe site-urile de socializare, cu aceleași discursuri mediocre, imbecile, subiectele tratate rezumându-se la netoaletarea copacilor, la ruinele trecutului, urinate de maidanezi, la parcuri prost greblate, la panseluțe prost plantate și la câteva fraze menite să provoace emoția și curiozitatea electoratului, cum ar fi: grijă pentru sănătatea locuitorilor, educație ineficientă, tineri fără viitor, orașț sărac, lipsa apartamentelor de locuit, a locurilor de muncă, a investițiilor, a banilor publici, abundența oportunităților nefructificate într-un oraș în care fug câinii cu… covrigi în coadă! Discursuri uneori jenante, patetice, fără logică, ce îi transformă pe autorii disertațiilor în personaje jalnice, care pur și simplu cerșesc, în cel mai umilitor mod, voturile cetățenilor. Dincolo de programele electorale ce ar fi trebuit prezentate cetățenilor pentru a ști ce îi așteaptă pe viitor, ar fi fost nevoie ca fiecare dintre candidați să publice CV-urile lor profesionale, actualizate, ca pe declarațiile de avere. Asta pentru ca giurgiuvenii să poată evalua corect, trecutul educațional și profesional al fiecărui candidat. Așa cum spunea de curând eminentul profesor Mircea Coșea, fiecare candidat ar trebui să pună la dispoziția electoratului tot ce a realizat până la acest moment pentru comunitate, mai ales cei care au pretenția de a candida din nou pe funcții. Pentru că, din nefericire, la fiecare 4 ani, pe listele cu consilieri, parlamentari sau primari, regăsim cam aceleași personaje. Merităm o campanie electorală în care candidații să respecte principiile democrației, precum: respectul, adevărul, echilibrul, moderația, stăpânirea de sine și nicidecum manifestarea „in extenso” a unui populism deșănțat, asezonat cu fake-news-uri și atacuri mizerabile la adresa contracandidaților. O campanie din care să dispară celebra „Ba pe-a mă-tii!”, cu sau fără cratimă! Mai întâi de toate, dorim cu toții să aflăm, concret, proiectele acestor candidați, ancorate în realitatea pe care o trăim, deloc fanteziste, care să țină cont de agenda locală, programe concentrate pe problemele cu care se confruntă cetățenii giurgiuveni, orientate pe identificarea de soluții, pe participarea activă și deschisă a actorilor politici relevanți, la dezbaterile organizate de membrii societății civile și evident oferirea unor răspunsuri și soluții viabile. Am dori totodată transparență privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Mai altfel spus am dori să aflăm care este sursa banilor cu care sunt finanțate tot felul de site-uri, așa zise de informații, platforme on line ce apar în preajma alegerilor, ca ciupercile după ploaie. Vrem să aflăm cine și din ce se plătește porta vocile agresive, mercenarii presei, ce fac din câinii de pază ai democrației, javrele de companie, lipsite de scrupule și mortalitate, a unor veroși politicieni, un fenomen tot mai des întâlnit ce generează inevitabil frustrări majore în rândul celor ce își fac profesia cu onestitate. Trebuie să dăm cortina la o parte și să îi identificăm pe cei care ne încalcă drepturile și libertățile, pe fel și fel de site-uri anonime, plătite de grupuri de interese, dar mai ales trebuie să îi dovedim (nu doar bănui), pe cei aflați în vârful lanțului trofic al corupției, al abuzului de putere, la Giurgiu… Dar până va veni momentul acela, în contextul celor de mai sus, deocamdată am vrea să știm cum facem ca pe 9 iunie, să nu mai călcăm (din nou), pe greblă! (Florian Tincu)