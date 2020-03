Că Direcțiile de Sănătate Publică și-au dovedit inutilitatea, iar conducătorii acestora, incompetența, am constatat cu toții în această perioadă.

În rândurile următoare vă vom reda denunțul plin de indignare al unei giurgiuvence care deși a sosit din iadul de la Bergamo ajunsă acasă și solicitând să fie testată, nici nu a fost luată în seamă de Direcția de Sănătate Publică Giurgiu. Textul a apărut cu câteva zile în urmă pe facebook…

Sunt în a 11 a zi de autto-izolare venită din Bergamo. Precizez că acolo am fost în tranzit 7 ore, venind din Maroc. Ei bine…acest DSP Giurgiu…a refuzat să mă ia în evidență din data de 8.03. Am sunat la ei și medicul de familie în data de 09.03…răspunsul lor a fost…puteți ieși din casă pt că ați fost în tranzit. Repet…stătusem în Bergamo 7 ore, în aeronavă urcaseră și pers care veneau din Milano…am folosit grupuri sanitare, am mâncat acolo. Din spirit civic am continuat auto izolarea în baza unui concediu de odihnă. Ieri am sunat la DSP să-i întreb dacă mă testează pt primul test din ziua 12 și apoi în ziua 14. Mi-au răspuns că, dacă nu am avut niciun simptom, nu-mi vor face testele. Menționez că în 12 zile nimeni din partea niciunei autorități nu m-a contactat. Nici să vadă dacă respect auto-izolarea, nici să mă întrebe dacă prezint simptome”, scria, indignată, giurgiuveanca aflată în auto-izolare.

Contactată telefonic, directorul Direcției de Sănătate Publică Giurgiu, Magdalena Mărcuț, a declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Această persoană ne-a înnebunit. A făcut sesizări peste tot. Ea vrea, de fapt, aviz epidemiologic să iasă din auto-izolare. S-a autoizolat din proprie inițiativă, s-a dus la serviciu și acum ne reclamă că nu vrem să îi dăm un aviz epidemiologic. La momentul acela, când a fost în tranzit într-un aeroport, nu se aplica măsura de auto-izolare la domiciliu. Dumneaei s-a autoizolat din proprie inițiativă. Ori noi, când cineva se autoizolează din proprie inițiativă, și nu era absolut necesar, nu putem să emitem un aviz epidemiologic. A trimis peste tot, și la minister, și peste tot. Sunt multe persoane care asta fac. M-am autoizolat ca să îmi iau concediu medical, dar hai să fim serioși. Noi i-am explicat, am vorbit și eu cu dumneaei, și colegii și i-am explicat. Deci, repet: din proprie inițiativă, autoizolarea nu duce la obținerea acelui concediu medical plătit de stat!”, a încheiat Magdalena Mărcuț.

