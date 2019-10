Tot mai des tinerele din România cad pradă rețelelor traficanților de carne vie, procedeul fiind cunoscut sub denumirea de ”loverboy” , prin care victimele se îndrăgostesc de proxeneți ce ulterior le trafichează în diverse state ale Europei.

Un astfel de caz s-a produs la noi în Municipiu, cu două zile în urmă. Tânăra are 18 ani și este elevă la Liceul ”Tudor Vianu” din Giurgiu. Contactată de redacția noastră , mama tinerei, salariată a Șantierului Naval ”Shipyard ATG” Giurgiu a încuviințat să ne povestească împrejurările în care fata i-a dispărut de acasă. Devastată de durere, femeia ne-a declarat:

Ieri (21 octombrie –n.red.) am lăsat-o la poarta Liceului în care învață. Seara însă nu s-a mai întors acasă abia a doua zi am primit un telefon de la ea spunându-mi că este cu prietenul ei care abia a împlinit 17 ani, în Spania.

Rep: care era relația dvs cu fiica…cum se descurca la școală ?

Mama: Mergea bine cu școala…avea note doar de la 6 în sus. Făcea pregătire, vroia să meargă la Școala de la Câmpina, de subofițeri. Observasem de mai mult timp că este preocupată de relația ei cu un tânăr de 17 ani. Am avut mai multe discuții pe această temă …am certat-o și i-am impus să nu mai vorbească cu el . Mi-a spus că a terminat, dar lucrurile s-au dovedit ulterior altele. Băiatul la rândul lui este minor … este plecat cu maică-sa și cu doi copii mai mici.

Mama: Imediat ce am constatat că fata a dispărut, am luat legătura cu ea și ulterior, dorind să vorbesc cu el, i-am căutat numărul de telefon pe Instagram… Am vorbit pe WhatsApp și pe cameră …Nu știm dacă el are intenții urâte cu ea, dar e firesc să mă gândesc la lucruri urâte. Nici măcar nu știu ce prestează el acolo… Am fost și am declarat la Poliție… Faptul că ar putea fi exploatată sexual acolo este doar o presupunere a mea care sper să nu se adeverească (plânge).

Într-un fel am considerat că este bine că este cu ăsta, că știu unde este și că a plecat cu ăsta…dar să nu fie luată de altcineva. Poliția mi-a spus că deocamdată nu o pot oblige să se întoarcă, căci fata are 18 ani, e majoră…Eu încerc însă să o conving să se întoarcă…

Rep: Și dacă nu se va întoarce ce veți face?

Mama: Ce pot eu să fac?… eu ca mamă… (plânge)

Rep: Mai aveți copii?

Mama: Nu, este singură…

Rep: În ce zonă este plecată?

Mama: În Spania…!

Surpriza noastră a fost și mai mare atunci când am auzit că pe tânără nu mirajul banilor câștigați afară ar fi putut-o atrage…Părinții urmau chiar în această săptămână să îi cumpere un autoturism!

Sperăm acum ca tânăra să aibă noroc, iar tânărul cu care a plecat de acasă, lăsându-și părinții devastați de durere, să aibă cu ea numai intenții bune. Firesc că pe fondul evenimentelor din ultima vreme, consumate în țară, într-un astfel de caz părinții nu se pot gândi decât la ce este mai rău…

Fenomenul traficului de ființe umane este unul pe cât de grav, pe atât de profitabil pentru cei care-l controlează. Potrivit ONG-urilor, jumătate dintre prostituatele de pe străzile Italiei, de exemplu, provin din România. Mulți susțin însă că numărul cel mai mare de tinere românce traficate sexual se găsesc în Spania.

(Florian Tincu)