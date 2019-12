Șeful DRDP, Cristian Ispravnic, a afirmat în cadrul unei discuții din luna august că trebuie să dea curs solicitării ministrului Transporturilor, care dorește ca toate posturile din Direcția Venituri a CNAIR și Departamentele Venituri din subordine să fie ocupate pe criterii politice. ”El are pretenția, și așa am dedus din ce am simțit eu pă… tot ce-i venit, turism politic… Deci probabil că zona asta îs oamenii lor acolo, sau nu știu… sau așa știe el..”, a spus Ispravnic, conform interceptărilor publicate de Digi24 .

Bogdan Munteanu, șeful biroului încasări de la DRDP, a afirmat și el că ministrul Răzvan Cuc ar fi reproșat că sumele de bani obținute din comiterea infracțiunilor de corupție sunt predate facțiunii PSD Giurgiu, cu care el se afla în conflict. Rămâne ca fostul ministru să și probeze cele afirmate, mai cu seamă că sunt acuzații extrem de grave. De asemenea, rămâne întrebarea: de ce s-a „trezit”, după ce nu a mai fost susținut de PSD Giurgiu, să iasă cu asemenea comentarii și acuzații, și nu a făcut-o atunci când a aflat, efectiv, de producerea unor asemenea infracțiuni.

Discuțiile între inculpați au scos în evidență obligațiile funcționarilor susținuți politic de partid de a plăti taxe lunare la casieria organizației, cuantumul sumelor raportându-se la ierarhia fiecărei funcții.

Lipsa oricărui criteriu de profesionalism la numirea în funcțiile de conducere este scoasă în evidență chiar de către Mirel Pascu, vicepreședinte al PSD Arad, într-o discuție din august 2019. Acesta a spus ca Mircea Lucaciu nu îndeplinește criteriile politice pentru numirea în funcție.

”Păi cum să-l pui pă Mircea director? Râde toată Frontiera, râde toata Direcția, toți de noi… Păi el n-are poziție politică… Zero! Școală zero! Experiență într-o chestie de conducere directă, zero… Pă trei valențe, care le ai la CV-u, nu? Bă, ce… ce experiență politică ai? Bă, am fost vicepreședinte, consilieru lu cutare, am făcut aia. P…, el n-are nimica. Nici măcar la Nădlac nu-i președinte. Îl doare-n p… de partid, mâine! Da… A… Alte experiențe, el n-a fost niciodată în nicio funcție. O fost controlor de trafic. Îl duci tu controlor de trafic? Păi unde ai mai auzit așa ceva în țară?”

Procurorii arată în referat că exercitarea influenței politice în ceea ce privește ocuparea nelegală a unor funcții publice este atât de generalizată încât cei interesați au apelat la președintele PSD, Viorica Dancilă.

În ziua de 27.08.2019. Cristian Ispravnic s-a aflat în județul Caraș Severin la o întâlnire cu factorii politici la care a participat și Viorica Dăncilă. Cu această ocazie Ispravnic a apelat-o pe Carmen Gheorghiță din cadrul D.R.D.P. Timișoara, comunicându-i să nu trimită documentele pentru numirea lui Mircea Lucaciu în funcția de șef al Departamentului Venituri, întrucât a intervenit în favoarea lui Mirel Pascu însăși Viorica Dăncilă.

„De aia te-am sunat, că-i urgent. Uite, îs cu domnu ministru….A…Chestia cu Mirel și cu Lucaciu îi pă bune, îi de ordin de la doamna premier. Deci, n-are el nicio treabă, n-are ce să facă. Îi ordin și asupra lui. M-ai înțeles?… Deci, o zis: Nu, Lucaciu rămâne șef de Serviciu și ăla merge șef Departament. Na, că-i… Direct premiera! Deci, direct premiera i-o zis…”

Directorul DRDP Timișoara, Cristian Ispravnic, l-a promovat, la finalul lunii august, pe Mircea Andrei Lucaciu în funcția de șef al Departamentului de Venituri. Cei doi sunt colegi în PSD Arad, iar în noua sa calitate Lucaciu are rol de coordonator al activității de cântărire și verificare a autocamioanelor la frontierele din Vestul țării: Arad, Timiș, Caraș-Severin.

DNA a anunțat oficial, marți, într-un comunicat de presă că parlamentarii PSD Dorel Căprar, Florin Tripa și Ioan Chisăliță sunt cercetați pentru mai multe fapte de corupție, între care luare de mită și abuz în serviciu. DNA a dezvăluit și modul în care funcționa caracatița de la Arad,

„Cercetările au mai stabilit că șefii din cadrul D.R.D.P Timișoara sau în alte instituții locale sau regionale, susținute de partid în acele funcții, ar fi avut obligația de a plăti o taxă lunară la casieria organizației județene de partid, cuantumul taxei raportându-se la funcția deținută”, se arată într-un comunicat al DNA.

DNA mai arată că, distinct de aceste sume lunare, persoanele cu funcții de conducere susținute în acele funcții de partid ar fi avut obligația de a plăti și alte sume de bani, „raportat la necesitățile de moment și solicitările persoanelor cu funcții de conducere din partid, identificându-se o asemenea situație când suspectul Căprar Dorel Gheorghe ar fi pretins și primit suma de 4.500 de lei de la inculpații Horgea Cristian, Lucaciu Mircea și suspectul Munteanu Bogdan (câte 1.500 lei fiecare) pentru plata cheltuielilor ocazionate de primirea unei delegații din Japonia”.

Într-un context asemănător, inculpații Ispravnic Cristian Ilie, Horgea Cristian, Pascu Patriciu-Mirel și suspecții Căprar Dorel Gheorghe, Tripa Florin și Chisăliță Ioan Narcis și-ar fi folosit influența pentru numirea, cu încălcarea legii, în posturi de conducere a inculpaților Lucaciu Mircea și Pascu Mirel și pentru angajarea inculpatului Baetan Alin, precizează DNA.

